Gaziantep'te zabıtalara bıçak ve sopalı saldırı: 2 yaralı



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında canlı hayvan satışı yapan kişileri uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Hayvan satışı yapan kişilerin bıçak ve sopalarla saldırması sonucu, 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay, öğleden sonra Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda rutin devriye görevini yürüten motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş halde bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan kişileri uyardı. Bunun üzerine canlı hayvan satışı yapan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheliler araçlarını üzerine sürdükleri zabıta ekibine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Saldırıda görevli 2 zabıta memuru yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 zabıta memuru, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-23 18:12:49



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