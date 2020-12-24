Saray kumaşı kutnudan maske yaptılar



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunarak saraylara kadar giren 'kutnu kumaşı' koronavirüs döneminde üretilen maskelerde kullanılmaya başlandı. Kutnu kumaşından maske üreten tasarımcı Hakan Tatyüz, satışa sundukları ve ilgi gören maskenin piyasada bulunan bez maskeler ile aynı koruyuculuğa sahip olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti'nde saray kumaşı olarak kullanılan ve son zamanlarda yeniden yaygınlaşmaya başlayan kutnu kumaşı eski usullerle dokunmaya devam ediyor. Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan kutnu kumaşının tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Gaziantepli ustalar tarafından geleneksel tezgâhlarda dokunan ve tamamen el emeği olan kumaş, koronavirüs salgını döneminde tasarımcılar tarafından maske olarak yeniden üretilmeye başlandı.

Tasarımcı Hakan Tatyüz, pandemi döneminde kutnu kumaşından maske üretimini tasarım olarak yaptıklarını söyledi. Kutnu kumaşından yaptıkları maskelerin piyasada bulunan bez maskeler ile aynı koruyuculuğa sahip olduğunu ifade eden Tatyüz, "Kutnu kumaşından maske fikri pandemi sürecinden dolayı gelişti. Hali hazırda yaptığımız kıyafetlerde, kostümlerde kutnu kumaşını çok yoğun olarak kullanıyorduk. Bunu süreç zarfı içinde daha uzun süreli kullanılabilir, yıkanıp kullanılabilir bir maske oluşturmak istedik. Kutnu kumaşının tarihi 16'ncı yüzyıla dayanıyor. El tezgahlarında dokunarak ipek ve pamuk ipliğinden üretiliyor. Yine maskelerin iç kısımlarına astarlarını kullanıyoruz'' dedi.

Hakan Tatyüz, piyasadaki bez maskelerden daha kullanılabilir olduğundan dolayı kutnu kumaşına ilgi gösterildiğini ve hem kadın hem de erkeklere göre ayrı tasarımlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-24 09:29:13



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