Diyetisyenden beslenme uyarısı: proteini yüksek besinler tüketin

Korona virüs salgını ve kış mevsimi döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini ifade eden Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, bu süreçte protein oranı yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara D vitamini seviyelerini normal referans aralığında tutmaları uyarısında bulundu.

Korona virüs salgınının üzerine gelen kış mevisiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması bağışıklık sistemimizin ve sağlığımızın korunması açısından önem taşıyor. Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, pandemi sürecinde ve kış mevsiminde nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi. Kış mevsiminde vatandaşların bağışıklık sistemlerini güç tutabilmek için özen göstermesi gerektiğinin altını çizen Nur Seda Güler, “Doğru beslenmek çok aşırı gıda tüketmek değildir. Aslolan dengeli beslenmektir. Zayıf olan her insan sağlıklığı değildir ancak şişman olan her birey sağlıksızdır“ dedi.

“Şekerden uzak durun virüs şekeri sever“

Rafine şekerden, abur cuburdan uzak durulması gerektiğinin vurgulayan Güler “Özellikle hafta sonu karantinaya girdiğimiz zamanlarda herkes soluğu mutfakta alıyor. Bol şekerli ya da soslu aşırı karbonhidrat ve yağ içeren katkı maddeli gıda ürünleri ile yüksek kalorili yiyecekler hazırlayıp tüketiyor. Bu yapılanlar aslında şu dönemde insanın kendine yapılabileceği en büyük kötülüktür. Çünkü şeker virüsü besler ve virüs şekeri sever. Dolayısıyla bu dönemde proteini zengin besinleri tüketmek şart. Bol bol mevsim sebzelerini ve günde 2 porsiyonu geçmeyecek şekilde meyve tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Bol su ve probiyotik tüketimi de oldukça önemli. Fiziksel aktivite de çok çok önemli. Hiç olmadı günlük 10 dakika ip atlama veya evde yapılabilecek egzersizleri de icra edilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde hareketliliği sağlamalısınız. Fiziksel akitivite stresinizin ve mental yorgunluğunuzun azalmasına da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

“D vitamini seviyesi normal olanlar Covid19’u ayakta atlatıyor“

Pandemi döneminde fazladan gıda takviyesi kullanımının da oldukça önemli olduğuna değinen Güler, “Uzmanlara danışmadan kendi kafanıza göre ilaç, vitamin, suplement kullanmayınız. Sonuç itibariyle hepsi birer kimyasal ve bu alımlar da karaciğer ve böbreğinizi bir şekilde yoracaktır. Vitamin ve mineral değerlerinizin normal aralıklarda seyretmesi tabiki çok çok önemli. Hatta yapılan araştırmalar d vitamini seviyesinin normal referans aralığında olan bireylerin kovid19'u ayakta atlattığını göstermektedir. Bunun yanı sıra B12, selenyum, curcumin ve c vitamini kullanımı da bağışıklığınıza ciddi destek verecektir. Ancak takviyeleri bir uzman eşliğinde değerlendirip önerilen dozda takviye başlamalısınız. Mesela curcumin zerdeçalın etken maddesidir. Zeytinyağında zerdeçal ve karabiberi ısıtıp tükettiğinizde curcumin açığa çıkar ve vücutta emilimi yüzde 200 artar. Yani zeytinyağlı yemeklerinizi bu şekilde pişirerek tükettiğinizde bağışıklığınıza doğal yollardan destek verebilirsiniz. Son olarak şu günlerde vücutta detoksifikasyonu sağlamak da çok önemli bunun içinde günde 1 ya da 2 bardak beyaz veya yeşil çay tüketilebilir“ diye konuştu.

