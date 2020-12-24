Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, çaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Serdar Önal (24), eşi İlayda Önal (24) ve oğlu Adil Efe Önal (3), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şırnak´ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu için bugün Asri Mezarlık´ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camisi´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, ilçe kaymakamları ile şehidin yakınları katıldı. Cenazede hayatını kaybeden uzman çavuş ve eşinin aileleri güçlükle ayakta durdu. Uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Hatice Önal ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Uzman çavuşun eşi İlayda Önal´ın annesi Songül Köse de kızının ve torununun tabutuna sarılarak ağladı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uzman Çavuş Serhat Serdar Önal ve oğlu Adil Efe Önal'ın cenazeleri İslahiye ilçesinde, İlayda Önal´ın cenazesi ise Asri Mezarlık´ta bulunan aile mezarlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-24 11:30:46



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