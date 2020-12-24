Okuldan iki kez hırsızlık yapan şüpheli kameradan belirlenip, yakalandı



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, aynı okuldan ikinci kez hırsızlık yapan kişinin kimliği güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Saçaklı Mahallesi'nde bulunan bir okulda farklı tarihlerde iki kez hırsızlık meydana geldi. Okul yönetiminin ihbarıyla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, iki olayın da aynı kişi tarafından yapıldığını belirleyen polis, şüphelinin de M.A.H. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan M.A.H., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-24 11:35:43



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