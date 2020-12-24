GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti(GGC) Başkanı İbrahim Ay, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgali'nden kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, yaklaşık bir asırdır unutulmayan kahramanlık destanının altında büyük bir başarı öyküsünün yattığını belirtti.

GGC Başkanı İbrahim Ay, mesajda, “Atalarımız, dedelerimiz, Kurtuluş mücadelesini başlattıklarında bir duruş sergilemişlerdi. O gün gösterilen kararlılık, bir başarı öyküsünü getirdi. Antep Harbi’nin şanlı destanını ortaya çıkarttı. Onların 99 yıl önce çizdikleri yol ve gösterdikleri üstün başarı, bugün bizlere ışık tutmakta, yeni başarılar getirmektedir. Gazi şehrimizin bugünkü güçlü ekonomik kimliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken, 99 yıl öncesinin ruhudur. Dolayısıyla başarılı olmak, bu şehrin genlerinde vardır” ifadelerini kullandı.

Geçmişteki başarıların yeni nesillere aktarmak adına herkese önemli görev düştüğünü ifade eden İbrahim Ay'ın mesajında,"Bu uğurda, sorumluluklarımızı yerine getirmekten kaçınmamalıyız. 99 yıl önce yazdığımız destanı, bizden sonraki kuşaklara da aynı şekilde yansıtmalıyız. 100. yılına girmeye sayılı günler kala, bu kararlılığı göstermeye devam ettiğimiz takdirde, Gaziantep yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Antep Harbi sırasında kaybettiğimiz 6 bin 317 şehidimizin yanı sıra, vatan savunmasında gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi de rahmet ve şükran duygularıyla bir kez daha anıyorum. Gazi şehrimizin Kurtuluş Günü olsun” ifadelerine de yer verdi.

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