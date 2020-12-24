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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Doğru’dan 25 Aralık mesajı

İHA

Hasan Doğru’dan 25 Aralık mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Verdiği zorlu mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türk Milletinin tarihi, gurur veren eşsiz zaferlerle doludur’’ dedi. Başkan Doğru yayımladığı kutlama mesajında, Antep halkının düşman işgali altında gösterdiği direniş ve teslim olmamaktaki kararlılığının Türk tarihinin altın sayfalarından birini oluşturduğunu belirterek, "Bu nedenledir ki Antep daha birinci meclis tarafından Gazilik unvanıyla onurlandırılan tek kent olmuştur. Uygarlıkların beşiği, sanayileşmenin ve kalkınmanın önderi olan Gaziantep’in, Milli Mücadele döneminde tam 11 ay aç, susuz ve başlarına yağan mermilere karşın yaptığı destansı bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Antep savunmasının, yalnız bu şehir için değil, tüm Türkiye için önemini Ulu Önder Atatürk, 'Ben Ayıntaplılar’ın gözlerinden nasıl öpmem. Ayıntaplılar yalnız Ayıntap’ı değil Anadolu’yu da kurtardılar. Müdafaai Milliye’de öncü oldular’ sözleriyle ortaya koymuştur’’ ifadelerini kullandı.
Doğru, mesajının devamında, "Antep Savunması dost düşman herkesin hayranlık ve takdirini kazanan, kendi imkanlarıyla düşmana karşı direnen bir halkın zaferidir. Vatan toprakları uğrunda canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış kahramanlarımıza ve saygıdeğer gazilerimize borçlu olduğumuz Antep savunması inancın, milli birlik ve beraberliğin ayağa kalkışıdır. Biliyoruz ki atalarımıza saygı, sadece onları anmakla değil, onlar gibi yiğit, çalışkan, onurlu, şerefli ve namuslu yaşamakla mümkün. Torunlarını bu güzel beldede özgürce yaşatabilmek için kendi hayatlarını çekinmeden feda eden atalarımızla gurur duyuyoruz. Bize bıraktıkları miras olan vatan sevgisini, 'Antepli’ olmanın gururunu Gaziantep var oldukça onurla sürdüreceğiz. Ne mutlu böyle bir ecdadın torunları olan bizlere. Atalarımızın ruhu şad olsun’’ ifadelerine yer verdi.
Doğru'nun mesajında, "Yüreği vatan sevgisi ile çarpan bir avuç Anteplinin yazdığı bu direniş destanı atalarımızdan bize kalan en önemli mirastır. Atalarımızın mücadele ruhuna sahip çıkmak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerimle Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü coşku ile kutlarken, canları ve kanları ile bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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