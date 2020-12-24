Kazada vefat eden baba oğul defnedildi

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerden Uzman Çavuş Serhat Önal ve 2 yaşındaki oğlu Adil Efe Önal düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurladı.

Gaziantep Merkez Bahaeddin Nakıboğlu Camiinde düzenlenen tören sonrasında eşi İlayda Önal (27) Asri Mezarlığa defnedilirken, Uzman Çavuş Serhat Önal ve oğlu Adil Efe'nin cenazeleri ise Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Hanağzı Mahallesi Mahallesi’ne gönderildi. İslahiye de düzenlenen cenaze töreni ile baba ve oğlu yan yana defnedildi.

Düzenlenen törene İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Feyzullah Güpür, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve yakınları katıldı.

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