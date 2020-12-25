Üzerine televizyon düşen bebek öldü

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Suriye uyruklu ailenin 1 yaşındaki bebekleri Ritec El Muhammed yaşamını yitirdi.
Yavuz Selim Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ritec El Muhammed, dün akşam saatlerinde evlerinde oyun oynadığı sırada sehpadaki televiyon üzerine devrildi. Minik çocuk, çığlıklarını duyan ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan bebek, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Ritec El Muhammed'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-12-25 13:39:00
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