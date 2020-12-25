Kubba'dan 25 Aralık mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 25 Aralık Kurtuluş Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajla Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı.

25 Aralık Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, mesajında Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlayarak, "Gazi şehrimiz Kurtuluş Savaşı sırasında birçok şehre örnek teşkil edecek bir mücadele ile ön saflarda yer almıştır. 25 Aralık; Gaziantep halkının namusunu ve vatanını çiğnetmemek için silahsız olarak on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin yıldönümüdür. ‘Düşman cesedimi çiğnemeden Antep`e giremez’ diyen Şahin Bey’in; Şehit Kamil’in, Karayılan’ın, 6 bin 317 vatan evladı şehidin ve isimsiz binlerce gazinin destan yazdığı bir kahramanlık öyküsüdür. Şehir halkının bir yandan düşmanla bir taraftan da açlık ve yoklukla mücadele ederek kazandığı bu destanın yazılmasının en büyük gayesi; Gazianteplilere, Kurtuluş Savaşı'nda tek yumruk olan atalarının miras bıraktığı çalışma ve üretme arzusudur. Gaziantepliler dün olduğu gibi, bugün de ortak akıl ve beraberlikle başarıdan başarıya durmadan koşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor. 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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