Gaziantep'te, DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında F.C. isimli şüphelinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan F.C. isimli şüpheli soruşturma işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır." DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-12-25 15:10:33
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