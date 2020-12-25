Gaziantep'te, DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında F.C. isimli şüphelinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan F.C. isimli şüpheli soruşturma işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır." DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-25 15:10:33



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