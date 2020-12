Tarihi destanı geleceğe taşıyan müze ziyarete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antep Savunması’nın her anını gözler önüne seren 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi ziyarete açıldı. Müzeyi ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çocuklarımıza güzel bir Türkiye ve Gaziantep bırakmak için atalarımızdan aldığımız ruh ve güçle çalışıyoruz” dedi.

Gazi şehrin 11 ay boyunca düşmana karşı verdiği mücadeleyi tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatacak olan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlanan 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi şehrin düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümünde ziyarete açıldı.

Diğer örneklerinin aksine tek bir anı değil, uzun bir sürecin canlandırıldığı Panoroma Müzesi’nde ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasından oluşan alanıyla kahramanlıklarla dolu Antep Savunması’nı tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çağrıları sonucu Antep Harbi gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı harp dönemi eserler ile yapılan direnişin kahramanlarından Tüfekçi Yusuf, Dr. Mecit Barlas, İncozade Hüseyin, Yıldırım Kamil, Nalbant Hasan Çavuş ve Araptarlı Ali gibi onlarcasının savaşta kullandığı eşyalar özenle sergileniyor.



Protokol müze hakkında bilgi aldı

Çağdaş ve modern müzeciliğin gerektirdiği interaktif alanlarıyla ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunan ve verilen zorlu mücadelenin dikkatle incelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacak Panorama Müzesi ziyarete açıldığı ilk gününde protokol tarafından gezildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, rehber eşliğinde müzeyi gezerek bilgi aldı, eserler hakkındaki ayrıntıları dinledi.

Ziyaret sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin “Birlikte çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye ve Gaziantep bırakmak ve onu inşa etmek için de atalarımızdan aldığımız ruh ve güçle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi ziyareti sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılına gidildiğini hatırlatarak, “Şanlı şerefli bir tarihi olan ecdadın temsilcileriyiz. Onlardan aldığımız ilhamla geleceğe imzamızı atıyoruz. Gaziantepli olmak demek acı zerdali çekirdeğinden ‘Dünyanın Lezzet Başkenti’ olmak, mağaradaki küften barut yapıp bugün dünyanın en güçlü ordusu arasına girmek demektir. Gaziantep demek, dibinde savaş varken 300 fabrikanın yapımını bitirmektir. Bu şehirle, insanıyla, tarihiyle övünüyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık, güzel ve sağlıklı olacak. Ecdadı anıyor, ruhları şad olsun. Rahat uyusunlar. Türkiye ve Gaziantep emin ellerde. Onların torunları şanlı şerefli tarihe sahip çıkıyor” şeklinde konuştu.



“Antep Savunması’nın onurunu yaşamamız ve yaşatmamız lazım”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yapılan müzenin olağanüstü olduğunu vurgulayarak, “Bir cümle ile bir şey söylemek gerekiyorsa, bütün Gazianteplilerin mümkünse her yıl yılda iki kere burayı görmesi, bu hafızanın tazelenmesi lazım. Türkiye’nin neresinde olursak olalım her yere gidiliyor ama burayı gezmeyen eksik kalır. Mutlaka bu panorama müzesi görülmeli, Antep Savunması’nın onurunu yaşamamız ve yaşatmamız lazım” diye konuştu.

