Antep Savunması’nın ilk kitabı yeniden yayımlandı Antep harbini aydınlatacak bir eser daha yayımlandı Kentin tarih envanterini zenginleştirecek eserin tanıtımı yapıldı

Antep Savunması üzerine Türkler tarafından yazılan ilk kitap olma özelliğini taşıyan Lohanizade Mustafa Nureddin’in kaleme aldığı Hubbi İstiklal Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası adlı kitabı, Şehitkamil Belediyesi tarafından Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenerek kitaplaştırıldı.

Antep halkının Fransızlara karşı verdiği büyük mücadeleyi anlatan İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası isimli eserin tanıtımı, geniş katılımlı basın toplantısında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) yapıldı.

1924 yılında İstanbul’da Osmanlı Türkçesi ile basılan Hubbi İstiklâl Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası adlı kitap, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi karşılaştırmalı olarak ‘İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası’ adıyla yeniden kitaplaştırıldı. Antep Savunması’na ilişkin çok değerli bilgilerin orijinal belgelerinin bulunduğu eserde, Teğmen Lohanizade Mustafa Nureddin’in hayatı da anlatıldı. İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası isimli eserin günümüz Türkçesine çevirisini rahmetli olan Mehmet Sağlam, redaktesini ve editörlüğünü ise Prof. Dr. Zeynel Özlü yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde basın mensuplarının katılımıyla tanıtımı yapılan eser, Lohanizade Mustafa Nureddin tarafından harpten hemen sonra kaleme alındığından dolayı Antep Savunması’na ilişkin çok değerli bilgi, belge ve fotoğrafları da içermektedir.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcıları Rızvan Eroğlu, Muhammet Önder, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Dursun Terzi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Şehit Kamil'in kardeşi Kemal Dilek'in oğlu Yalçın Dilek, kızları Hatice Kılıç, Nevin Günaslan ile basın mensupları katıldı. Tanıtımın yapıldığı Ana Fuaye alanında Şehitkamil Belediyesi tarafından daha önceden yayımlanan kültür ve tarih konulu eserler de sergilendi.



“Kitaplar, her zaman var olmaya devam edecektir”

İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası isimli eserin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Binalar yapılır, elli, yüz, bin sene sonra binaları yerinde bulamayabiliriz. Ama bu kitaplar tarihe not düşülüyor. Kitaplar, her zaman var olmaya devam edecektir. Bu çalışmaya destek veren başta hocalarım olmak üzere, herkese teşekkür ediyoruz. Bugün tanıtımı yapılan kitabın da Gaziantep tarihkültür hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.



“Yapılan çalışmalardan dolayı müteşekkirim”

İstiklal Sevgisinin Abidesi Gazi‘ayıntab Müdafaası adlı kitabın hazırlanmasında katkısı olanlara müteşekkir olduğunu kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün, çok özel bir gündeyiz. Çok onurlu, gururluyum. Çok özel bir mekandayız. Cumhurbaşkanımızın himayesinde 100. yıla gidiyoruz. Kurtuluş mücadelesini veren başta Şehit Kamil olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyoruz. Rabbim, cennetinde buluştursun. Rabbim, onlara layık olmayı bize nasip etsin. Şerefiyle tarihini yazanların şehridir Gazi Şehir. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, hocalarımıza bu yapılan çalışmalardan dolayı müteşekkirim” şeklinde konuştu.



“Çalışmalarımız, ilmin ve bilimin ışığı altında oldu”

Göreve başladıkları günden bu yana Gaziantep’in tarihiyle ilgili çalışma yürüttüklerini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren Gaziantep tarihi ile ilgili ne kadar kaynak varsa bunları, bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına elimizden gelen gayreti ortaya koymaya çabalıyoruz. Çalışmalarımız, ilmin ve bilimin ışığı altında oldu. Çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Büyük bir minnet duyduğumu ifade etmek isterim”

Kitaba ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Zeynel Özlü, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, eserin hazırlanma sürecinin başından sonuna kadar bizimle istişare etti, hazırlığımızda her türlü desteği verdi. Bu vefalı tutumlarından dolayı Başkanımıza, Gaziantep halkı adına büyük bir minnet duyduğumu ifade etmek isterim. Hakikaten çok büyük bir kültür armağanı, 7’den 70’e herkesin okuyabileceği bir eser oluşturulmuş oldu” diye konuştu.

