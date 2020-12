GAGİAD "Milli Mücadele Döneminde Gaziantep" söyleşisinde buluştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gazişehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünde “Milli Mücadele Döneminde Gaziantep” konulu video konferansında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’yü ağırladı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümü münasebetiyle bir webinar düzenledi. Antep savunmasının milli mücadele ki yeri ve öneminin anlatıldığı video konferansa İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü katılımcılara savunmanın ana hatlarını ve yaşanan olayları aktararak tarihte duygusal ve anlamlı bir yolcuğa çıkardı.

Video konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Bugün, Gaziantep’imizinKurtuluşunun 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, onur ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Aralık 1921 tarihi bu şehir için milattır. Yeniden doğuşun ve bağımsızlığın sembolüdür. Atalarımız şehrimizin işgalinde tüm imkansızlıklara rağmen çocuk, kadın, erkek demeden milli mücadelede seferber olmuş, bu uğurda 6 bin 317 kahramanımızı şehit vererek, azmin ve zaferindestanını yazmıştır. Zor kazanılan bir zaferin kıymetinin her zaman bilincinde olan halkımız, atalarından aldığı bu güç, çalışkanlık ve azimle şehrine her daim sahip çıkmayı görev edinmiştir. Tarihte eşi benzeri olmayan bu savunma sonrası Antep’e 'Gazilik' unvanı verilmiştir. Bizlerde Gaziantep halkı olarak, bize bırakılan bu kutsal mirasa her zaman sahip çıkarak, geleceğe emin adımlar ile birlik beraberlik içinde hep beraberilerleyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

Milli Mücadele döneminde Gaziantep Savunmasının çok önemli bir yeri olduğundan bahseden Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü ise, "Gaziantep Savunması’nın, milli mücadele sürecinde yürütülen bütün bağımsızlık destanları arasındaki yeri ayrıdır. Bütünün içinde çok önemli bir parçadır. Bu yüzden de “Gazi” unvanı Antep’e daha Milli Mücadele devam ederken verilmiştir. Savaş sırasında bile basın, Gaziantep Savunmasına oldukça fazla yer vermiştir. Bu süreçte Başkumandamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antep’i hem siyasi anlamda hem de askeri anlamda oldukça desteklemiştir.Bu savunma ve direnişte ki en önemli noktalardan biri de halkın cesareti ve fedakârlığıdır. Antep ahalisi sadece merkezden gelecek kuvveti beklememiş, orduya destek vermiş hatta orduya öncülük yapmışlardır. Bu kararlıkları diğer bölgelerin direnişine de örnek teşkil etmiştir” dedi.

Gaziantep halkının vatan toprağını bırakmamak adına şahadet şerbeti içtiğini dile getiren Güllü, "Antep Savunmasının bir farklı ve önemli noktası da; bağımsızlık mücadelesi verirken bütün siyasi kimliklerin bir tarafa bırakılmasıdır. Mücadele bitinceye kadar siyasi görüşler hiç dile getirilmemiş herkes vatanı kurtarmak ve bağımsızlık gayesiyle bir ve beraber olmuştur. Bakın Antep halkı savunmayı bırakarak, bu sorunu İstanbul Hükümeti çözsün de diyebilirdi. Ozaman ne bu kadar aç kalırlardı, ne de genç yaşta toprağın altına girerlerdi. Ama onlar direndi. Bağımsız yaşayalım diyerek hem açlığı, hem de şehit olmayı tercih ettiler. Onlara çok şey borçluyuz ve bize bıraktıkları bu emaneti ilelebet koruyacağız. Buradanbir kez daha şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

