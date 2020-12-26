GAGİAD "Milli Mücadele Döneminde Gaziantep" söyleşisinde buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD "Milli Mücadele Döneminde Gaziantep" söyleşisinde buluştu

İHA

GAGİAD "Milli Mücadele Döneminde Gaziantep" söyleşisinde buluştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gazişehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümünde “Milli Mücadele Döneminde Gaziantep” konulu video konferansında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü’yü ağırladı.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümü münasebetiyle bir webinar düzenledi. Antep savunmasının milli mücadele ki yeri ve öneminin anlatıldığı video konferansa İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü katılımcılara savunmanın ana hatlarını ve yaşanan olayları aktararak tarihte duygusal ve anlamlı bir yolcuğa çıkardı.
Video konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Bugün, Gaziantep’imizinKurtuluşunun 99. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, onur ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 25 Aralık 1921 tarihi bu şehir için milattır. Yeniden doğuşun ve bağımsızlığın sembolüdür. Atalarımız şehrimizin işgalinde tüm imkansızlıklara rağmen çocuk, kadın, erkek demeden milli mücadelede seferber olmuş, bu uğurda 6 bin 317 kahramanımızı şehit vererek, azmin ve zaferindestanını yazmıştır. Zor kazanılan bir zaferin kıymetinin her zaman bilincinde olan halkımız, atalarından aldığı bu güç, çalışkanlık ve azimle şehrine her daim sahip çıkmayı görev edinmiştir. Tarihte eşi benzeri olmayan bu savunma sonrası Antep’e 'Gazilik' unvanı verilmiştir. Bizlerde Gaziantep halkı olarak, bize bırakılan bu kutsal mirasa her zaman sahip çıkarak, geleceğe emin adımlar ile birlik beraberlik içinde hep beraberilerleyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.
Milli Mücadele döneminde Gaziantep Savunmasının çok önemli bir yeri olduğundan bahseden Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü ise, "Gaziantep Savunması’nın, milli mücadele sürecinde yürütülen bütün bağımsızlık destanları arasındaki yeri ayrıdır. Bütünün içinde çok önemli bir parçadır. Bu yüzden de “Gazi” unvanı Antep’e daha Milli Mücadele devam ederken verilmiştir. Savaş sırasında bile basın, Gaziantep Savunmasına oldukça fazla yer vermiştir. Bu süreçte Başkumandamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antep’i hem siyasi anlamda hem de askeri anlamda oldukça desteklemiştir.Bu savunma ve direnişte ki en önemli noktalardan biri de halkın cesareti ve fedakârlığıdır. Antep ahalisi sadece merkezden gelecek kuvveti beklememiş, orduya destek vermiş hatta orduya öncülük yapmışlardır. Bu kararlıkları diğer bölgelerin direnişine de örnek teşkil etmiştir” dedi.
Gaziantep halkının vatan toprağını bırakmamak adına şahadet şerbeti içtiğini dile getiren Güllü, "Antep Savunmasının bir farklı ve önemli noktası da; bağımsızlık mücadelesi verirken bütün siyasi kimliklerin bir tarafa bırakılmasıdır. Mücadele bitinceye kadar siyasi görüşler hiç dile getirilmemiş herkes vatanı kurtarmak ve bağımsızlık gayesiyle bir ve beraber olmuştur. Bakın Antep halkı savunmayı bırakarak, bu sorunu İstanbul Hükümeti çözsün de diyebilirdi. Ozaman ne bu kadar aç kalırlardı, ne de genç yaşta toprağın altına girerlerdi. Ama onlar direndi. Bağımsız yaşayalım diyerek hem açlığı, hem de şehit olmayı tercih ettiler. Onlara çok şey borçluyuz ve bize bıraktıkları bu emaneti ilelebet koruyacağız. Buradanbir kez daha şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çöken inşaatta, göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çöken inşaatta, göçük altında kalan 2 işçi yaralandı
İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı
YEREL HABERLER İnşaat duvarı çöktü iki işçi yaralı
Pavyon gibi kamyon Pavyonlarda rastlanan bir ışık donanımı ile süslenen kamyon polisleri de şaşırttı Kamyon sürücüsüne para cezası kesilirken, kamyon trafikten men edildi
YEREL HABERLER Pavyon gibi kamyon Pavyonlarda rastlanan bir ışık ...
Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme içki yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 111 şişe sahte alkol ve 90 litre dökme ...
Araçta uyuması çok pahalıya mal oldu Uyurken aracından cep telefonu çalınan şahsın, banka hesabından ise 11 bin 700 TL'si çekildi
YEREL HABERLER Araçta uyuması çok pahalıya mal oldu Uyurken ...
Gaziantep’te kısıtlamada sessizlik hakim
YEREL HABERLER Gaziantep’te kısıtlamada sessizlik hakim
Gençlerden "Kurtuluş" koşusu
YEREL HABERLER Gençlerden "Kurtuluş" koşusu
Antep Savunması’nın ilk kitabı yeniden yayımlandı Antep harbini aydınlatacak bir eser daha yayımlandı Kentin tarih envanterini zenginleştirecek eserin tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Antep Savunması’nın ilk kitabı yeniden ...
Şehitkamil’in madalyası ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’in madalyası ailesine teslim edildi
Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı
YEREL HABERLER Şahincan çocuklar ve gençlere spor yaptırdı
Altunkaya'ya bir ödül daha
YEREL HABERLER Altunkaya'ya bir ödül daha
Tarihi destanı geleceğe taşıyan müze ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Tarihi destanı geleceğe taşıyan müze ziyarete açıldı
Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu Camlar buz tuttu, sular dondu
YEREL HABERLER Yavuzeli'nde don tarım arazilerini vurdu Camlar buz ...
Vaka sayılarının düştüğü Gaziantep’te rehavet uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının düştüğü Gaziantep’te rehavet uyarısı
Gazikültür’den Gaziantep esnafının geçmişine ışık tutacak kitap
YEREL HABERLER Gazikültür’den Gaziantep esnafının geçmişine ışık ...
Gaziantep'te, DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, DEAŞ'lı şüpheli tutuklandı
Kubba'dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Kubba'dan 25 Aralık mesajı
Gaziantep’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü coşkuyla ...
Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı
Üzerine televizyon düşen bebek öldü
YEREL HABERLER Üzerine televizyon düşen bebek öldü
Vaka sayılarının yüzde 66 düştüğü Gaziantep'te, Vali ve belediye başkanından, 'tedbir' çağrısı
YEREL HABERLER Vaka sayılarının yüzde 66 düştüğü Gaziantep'te, Vali ...
Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs yakalandı Şüpheli şahıslardan ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Nizip ilçesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli şahıs ...
Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Silah imalatı yapılan iş yerine baskın: 3 gözaltı
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı HKÜ öğrencilerini duygulandırdı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’un hayatı HKÜ öğrencilerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X