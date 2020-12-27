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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Süper Lig´in 15´inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Aytemiz Alanyaspor´u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisinin Gaziantep´ten ayrılacağı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.
Kulüpten hiçbir yöneticinin kendisi ile ilgili kontrat teklifinde bulunmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, kontratı beklediğini ve beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.
Sumudica, "Şehrimize mesajım var. Kulüpten hiçbir yönetici benimle ilgili kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de bu kontratı bekliyorum, beklentilerim var. Buradan herkesin bilmesi gereken bir şey var ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımızda yanlış bilgi var. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum ben burada çok mutluyum yanlış bilgilere nokta koymak istedim" dedi.
'TAKTİKSEL OLARAK HER ŞEYİ YAPTILAR'
3-1 galip ayrıldıkları maç ile ilgili de oyuncularını kutlayan Sumudica, taktiksel olarak takımın tüm her şeyi yerine getirdiğini vurguladı.
Galip gelip yenilmezlik serisine devam ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Sumudica, "Çok önemli iki şey var. Oyuncularım bugün yürekleri ile oynadılar. Taktiksel olarak ne istediysem yaptılar. Talimatlarımı yerine getirdiler ve kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verip kontra atak bekledik. Bu ataklardan istediğimizi alıp galip geldik. Heralde rakibimiz Alanya´ya 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. Boş geçtiğimiz maç yok. 2020 yılının son maçıydı bu galibiyeti taraftarımıza ve şehre armağan ediyoruz. Umarım bu galibiyet serisi devam eder. Çok fazla fırsat yakaladık rakip bizden daha az fırsat yakaladı. İyi bir dönemdeyiz çok fazla maç kazandık. Geçen seneden daha fazla puan topladık" diye konuştu.
`KURGULADIĞIMIZ OYUN SAHAYA YANSIMADI´
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise maçın başında kurguladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını, kurguda hata yaptıklarını söyledi.
Takımın son haftalardaki düşüş ile ilgile de toparlanmak gerektiğinin altını çizen Atan, "Üzgünüz ama tekrardan kafamızı kaldırmamamız gerekiyor. Hala ligin zirvesinde yer alıyoruz. Her geçen hafta maçlar daha da zorlaşıyor. Rakipler daha çok önlem alıyor. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Salı gününden itibaren çok iyi çalışıp daha iyi hazırlanmamız gerekecek. Bir düşüş olduğu ortada kaybettiğimiz maçlardan sonrada söyledim. Maçı kaybedebiliriz ama oyun olarak üstün olan biz oluyorduk. Bugün oyun olarak düşüktü. Kurguyu yanlış yaptık hata benim. Salı günüden itibaren bu maçı analiz edip Başakşehir maçına hazırlanmamız lazım. Aslında çok bilinmeyen bir oyun oynamıyorlar. Dicko ve Muhammet ile kontra yapıp Mirallas ve Maxim ile atak destekliyor. Çok topla oynamayı sevmiyor sahada iyi duruyorlar futbolcular kulüp ve hocayı benimsemişler. Başarılı oyun oynuyorlar bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-27 16:43:45

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