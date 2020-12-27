Gaziantep'te, Emniyet Müdürü Zeybek de denetime katıldı



GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetime çıkan Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, yasağa uymayan vatandaş ve esnafı uyardı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, hafta sonu kısıtlamasında öğleden sonra kentte polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Kentin ana caddelerinde denetimde bulunan Zeybek, esnafı kurallara uymaları yönünde uyardı. Zeybek, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan bazı araç sürücüleri ile yayaları da durdurdu. Kısıtlamadan muaf olmadıkları tespit edilen kişilere polis ekiplerince idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kentte dün yapılan denetimlerde de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 417 kişiye idari para cezası uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2020-12-27 17:52:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.