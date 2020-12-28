Gaziantep’te uyuşturucuya geçit yok

Gaziantep’te, polisin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürcüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 42 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 28 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 9 faili meçhul olay aydınlatılmış, 6 şahıs tutuklanmıştır, 1 şahıs adli kontrol almıştır. Ayrıca 59 aranan şahıs yakalanmış, 14 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapılmıştır” denildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ve hap, 130 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, Çok sayıda çalıntı malzeme, bir miktar çalıntı bakır kablo ile çalıntı mazot ile 34 adet kesici alet ele geçirildi.

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