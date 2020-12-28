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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir, araç filosunu genişletti

İHA

Gaziantep Büyükşehir, araç filosunu genişletti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ve şehre daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla 10 adet kamyon, 2 beko loder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semi treyleri araç filosuna ekledi. Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, diğer belediyelerin bu araç filosuna sahip olmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Ulaşım, makine konusunda geldiğimizden beri araçlarımızın yaşını gençleştiriyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin altyapı ve üstyapı çalışmalarında vatandaşa profesyonel bir hizmet sağlamak adına “Yeni Hizmet ve İş Makinaları Tanıtım ve Teslim Töreni” düzenlenerek iş makinası filosu; 10 adet kamyon, 2 bekoloder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semitreyleri dahil edilerek genişletildi. Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Üzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu’nun açış konuşmaları sonrasında temsili anahtar teslim törenine geçildi. Programda açıklamada bulunan Başkan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bugün tanıtımı ve teslim töreni gerçekleştirilen araçları kendi araç filosuna katmak için diğer belediyelerin yoğun çaba içerisinde olduğunun altını çizerek, “Biz, Gaziantep Büyükşehir olarak geldiğimiz günden beri iş ve hizmet makinalarımızı gençleştiriyoruz. Halka daha iyi hizmet vermek en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.
Organize edilen törenin açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak her ne kadar altyapı belediyeciliğinin bittiği dile getirilse de şehrin çok hızlı büyümesi ve 2 milyon gibi bir nüfusun varlığı, şehrin beklentilerini doğru bir şekilde karşılamayı gerekli kıldığını söyledi.
Temel ihtiyaçları karşılamak adına altyapı ve üstyapı belediyeciliğine ilişkin yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Fatma Şahin, “İnsanı merkeze alan projelerimiz ile yolumuza devam ediyoruz. Zor bir coğrafyadayız. Karıncalar gibi çalışmalıyız. Dev eserler ortaya çıkarmalıyız. En büyük gücümüz beşeri sermayemizdir. Takım arkadaşlarımız olmazsa eğer verilen çabanın çoğu eksik kalır. Teşkilatlardan gelen bir kardeşiniz olarak hep şuna inandım, ağaç yaprağıyla gürler. Hep işi ehline vermeye, doğru insanları doğru yerlere koymaya çalıştık. Bir takım ruhuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni bir ev ortamında aile ruhuyla çalıştırmaya çalıştık. Bu zor coğrafyada dibimizde koca hesaplar varken milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmemiz de gerekiyor. 2023 yarın. Milletvekillerimiz ile büyük bir sınava gireceğiz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bu sözü hiç unutmadık. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın araç filosu çok önemli. Belediyeler birliği başkanı olarak bütün belediyelerin bugün tören eşliğinde bünyemize dahil edeceğimiz araçları almak için büyük çaba sarf ediyor. Her bir makinayı gençleştirmemiz gerekiyor. Karbondioksit salınımını olabildiğince azaltmamız lazım. Sanayi şehriyiz hava çok önemli. Ulaşım, makine konusunda geldiğimizden beri araçlarımızın yaşını gençleştiriyoruz. Daha önce kiralama usulüyle bu işi çözmeye çalıştık fakat bu kadar verimli olmuyor. O yüzden fen işlerinde, makine ikmalde çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük makine sizsiniz” diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, böyle güzel bir törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Pandemi, sürecinde Gaziantep Büyükşehir, yaptığı işlerin Türkiye çağında ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Gaziantep ilklerin şehri” dedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzer, böylesine özel bir törende bulunmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirerek, “Haftaya böyle güzel bir programla başlamak mutluluk verici. Gaziantep’te yapılan hizmetlerin Ankara’dan görünüşü çok farklı, olumsuz bir havada ortaya çıkarılan çalışmalar örnek olunası bir nitelik taşıyor. Pandemi sürecinde Gaziantep’te çok önemli işler yapılıyor. Bunun da ana ekseninde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu şunları söyledi “Biz şehrin her tarafında belediyelerimizi çalışırken görüyoruz. Hizmet bakımından çok şehirde çok ciddi bir ekip var. Kırsal ve şehir merkezinde çok önemli asfaltlama çalışmaları oldu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak şunları aktardı:
“Gaziantep yüzölçümü olarak önemli bir şehir. Çok hızlı büyüyen bir yapımız var. 2 milyon nüfusumuz var. Gerek konut açısından gerekse de bu konutlara ulaşım açısından her gün yeni yollar yapılıyor. Bu durumda beraberinde hizmette büyümeyi gerekli kılıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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