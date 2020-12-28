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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzücüler, başarılarını sağlık camiasına armağan ettiler

İHA

Yüzücüler, başarılarını sağlık camiasına armağan ettiler

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan yüzücüler, şampiyonayı 15 madalya ile tamamladılar.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 1113 Aralık tarihleri arasında Kırşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu Sporcuları, 11 birincilik ve 4 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya daha imza attılar. Pandemi döneminde gerçekleştirilen ilk müsabaka olma özelliği taşıyan şampiyonaya, 5 farlı bölgeden 45 il katılım sağladı.
Türkiye Yüzme Federasyonu pandemi dönemi müsabaka kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonda hakemler, sporcular, kulüp görevlileri ve görevli havuz personelleri alınan tedbirlere sıkı sıkıya uydu. Tüm sporcuların heyecan ve mutluluklarının gözlerinden okunduğu yarışlarda Gaziantep’i temsil eden ve elde ettikleri başarılarla gururlandıran yeşil siyahlı sporcular İrem Kalem, Toprak Can Şahin, Kaan Efe Kaya ve İhsan Aybars Akay, organizasyon sonrasında yaptıkları değerlendirmede elde ettikleri başarıları tüm sağlık çalışanlarına armağan ettiler. Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Bölgesel Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşilsiyahlı sporcuların bir kez daha zoru başardıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
“Pandemi döneminde de sporcularımız, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüler. Yüzücülerimiz, bu üstün gayretlerinin karşılığını sezonun ilk müsabakasında 15 farklı derece elde ederek aldılar. Bu dönemde bir kez daha zoru başararak bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Türkiye Yüzme Federasyonu, pandemi dönemde örnek bir organizasyona daha imza attı. Sezonun ilerleyen yarışlarında küçükler kategorisinde olduğu gibi yıldızlar ve gençler kategorilerinde de madalya, şampiyonluk ve rekor beklentilerimiz var. Bu vesile ile tüm spor camiamıza sağlıklı günler diliyorum.”

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