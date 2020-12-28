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Bakan Selçuk: 14 bin EBA destek noktası, 3 milyon canlı dersle dünya birincisiyiz 

DHA

Bakan Selçuk: 14 bin EBA destek noktası, 3 milyon canlı dersle dünya birincisiyiz 


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 bin EBA destek noktası kurduklarını ve günde 3 milyon canlı ders verildiğini belirterek, "Bu sayılarla dünya birincisiyiz" dedi.
Gaziantep'te, belediyeler ve Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde toplanan 60 bin tabletin öğrencilere dağıtımının başlanmasına ilişkin Fuat Şimşek Ortaokulu´nda lansman toplantısı yapıldı.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un telekonferans yöntemiyle katıldığı törende; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okul müdürleri ve öğretmenler de yer aldı.
Törene katılanlara telekonferans yöntemiyle hitap eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 bin EBA destek notası ile canlı derslerde günlük 3 milyon ders verildiğini ve bu sayılarla dünya birincisi olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Böyle bir salgın döneminde Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok hızlı adımlar attık. Dünyada birkaç tane televizyon kurabilen, EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Bu anlamda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Öğretmenlerimizin öğrencilerimizin ve velilerimizin bu salgın döneminde sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptık. Fedakârca çalışan öğretmenlerimiz, öğrencilerine ulaşmanın birçok yolunu buldular. Çok güzel başarı ortaya çıktı. Biz de EBA üzerinden canlı ders yapma, öğrencileri ödevlendirme, gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduk. Yüzlerce, binlerce içerikle, mobil uygulamalarla, çocuklarımıza destek paketlerimizle yapay zeka ile çalışan akademik destek sistemi ile biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Temel ilkemiz olan eğitimde fırsat adaleti bu noktada çok kritik. Çünkü televizyon kanallarında bütün dersler tekrarlanarak işleniyor. Bizim çocuklarımıza soracağımız sorular, sınavlar tamamı televizyonda var. Ama biz Türkiye olarak bununla yetinmiyoruz. Daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, EBA, çok önemli hale geliyor. Sizlerin destekleri ile 14 bin EBA destek noktası kurduk. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde günlük 3 milyon dersten bahsediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Bu sayılarla dünya birincisiyiz. Ama bazen ihtiyacı kısıtlı olan öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok aşacak şekilde sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz, iş dünyamızın destekleri ile devam ettiriyoruz."
HER ÇOCUĞA ULAŞMAYA GAYRET EDİYORUZ
İhtiyacı olan her çocuğa ulaşmaya gayret ettiklerine de dikkat çeken Bakan Selçuk, şöyle devam etti:
"Her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz. Eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliği ile sizlerin temin ettiği 60 bin tablet il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa süre sonra çocuklarımıza ulaşmış olacak. Böylece Gaziantep´te 60 bin öğrencimiz daha tablet bilgisayarına kavuşacak. Bunların internet paketi olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden doğrudan erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki sevinci, gözlerindeki parıltıyı hayal ettikçe çok mutlu oluyoruz. Sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteği ile burada bir mesafe almak bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bizim için öğrencilerimiz, velilerimiz bizim mevcudumuzu temsil eden sayılar değil, her biri üzerinde tek tek düşünülmesi, dikkate alınması gereken şahsiyetlerdir. Sizlerin bu evlatlarımız için gösterdiğiniz gayretin etkileri tahmin edilenden çok daha büyük olacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."
Bakan Selçuk'un ardından konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül ise eğitimde fiziksel eksikliklerin giderilmesi için kentte büyük bir dayanışmanın olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 60 bin tabletle beraber kentimizdeki yavrularımız biraz daha rahatlamış olacaklar. TEKNOFEST'in paydaşları olarak bu kampanyaya destek verilirken aslında her tabletin bin lira tutacağı varsayıldı ve onun için 60 bin rakamını çıkardık. Ama Gaziantepliler en iyisini almak için bin 280 liralık tableti beğendiler. Yola çıkarken belediyelerimiz, OSB yönetimi, ayırdığı bütçenin yaklaşık yüzde 25 fazlasını verdiler" dedi.
Eğitim konusunda hassas olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte ihtiyaç sahibi olan tüm öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.
Kampanya kapsamında toplanan 60 bin tabletin, okul yönetimlerinin belirlediği öğrencilere teslim edileceği ifade edildi.DHA-Eğitim Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç
2020-12-28 14:33:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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