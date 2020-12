Dört bir yandan asfalt çalışması sürdürülüyor Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediyesi tarafından imara açılan bölgelerde altyapısı tamamlanan yollarda gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra yıpranmış yollarda asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İlçenin faklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hava koşullarının müsait olduğu her an yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

İlçeye kazandırılan modern yaşam alanlarına yapılan nitelikli yolların asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, diğer yandan da önceden yapılmış ancak zamanla yıpranan yollarda asfalt çalışması aralıksız sürdürülüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de eşlik ediyor.

“Altyapısı bitmiş tüm bölgede asfalt çalışmalarına devam ediyoruz”

Amaçlarının nitelikli ve modern yollar oluşturmak olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hava koşullarının uygun olduğu her anı en verimli şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi altyapısı bitmiş şehrin her noktasındaki asfalt çalışmalarına devam ediyoruz. Hava koşullarının müsait olduğu her an yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hava koşulları müsait olduğu sürece, altyapısı tamamlanmış tüm bölgede 3 ayrı ekip tarafından asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Yama çalışmalarımız zaten mahalle bazında devam ediyor. Özellikle şehrin yeni imara açılan noktalarındaki sanayi bölgesi olabilir, konut alanı olabilir, tamamındaki asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.