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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Temel eğitimde fırsat adaleti çok kritik” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gaziantep’te video konferans yoluyla katıldığı tablet dağıtım töreninde konuştu

İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Temel eğitimde fırsat adaleti çok kritik” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gaziantep’te video konferans yoluyla katıldığı tablet dağıtım töreninde konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep’te toplanan 60 bin tabletin dağıtım törenine video konferans yoluyla katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada canlı derslere dikkat çekerek, “Temel eğitimde fırsat adaleti çok kritik” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin finansal iş birliğinde düzenlenen askıda tablet kampanyası kapsamında “60 Bin Tablet Dağıtım Töreni” düzenlendi.
Törene video konferans yoluyla katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekler sayesinde eğitim çalışmalarının her basamağında çok hızlı adımlar attıklarını ifade etti. Bakan Selçuk, “Dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde sizlerin katkısıyla çok büyük mesafeler alıyoruz. Gaziantep’te belediyelerin ortaya koyduğu hizmet çok ileri bir seviyede. Bunlar bütün ülkede yaygınlaşmasını istediğimiz çok özel çalışmalar. Bir salgın döneminde çok hızlı adımlar attık. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin salgında ilk olarak sağlıklı iletişim yönetebilmesi için birçok hazırlık yaptık. Çok güzel başarılar ortaya çıktı. Kurduğumuz EBA üzerinden canlı ders yapabilme ve gelişimlerini takip edebilme imkânlarını ortaya koyduk. Temel eğitimde fırsat adaleti çok kritik. Bu belirttiğimiz kanallarda derslere tekrarlanarak işleniyor. Soracağımız sorular televizyonda var” dedi.

"Bunun bir millet ödevi olduğunu biliyoruz"
Canlı derste EBA portalının çok önemli bir hale geleceğini kaydeden Selçuk, “Sizlerin destekleri canlı ders sayısı artıyor. Ama bazı imkanı kısık öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için de bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 500 bin tablet kampanyasını aşacak şekilde yerel yönetimler, STK ve iş dünyasının desteği ile sürdürüyoruz. Bunun bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. Temin ettiğiniz 60 bin tableti teslim ettikten sonra çocuklara kavuşacak. Bunların internet paketi olduğu için erişim sıkıntısı yaşanmayacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, gülümsemelerini, gözlerindeki parıltıyı hayal ettikçe çok daha mutlu oluyoruz ve sizlerle bu mutluluğu paylaşmak büyük bir memnuniyet veriyor” ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da takip ettiği ve bildiği üzere Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modelidir. Bütün Türkiye’ye örnek olarak gösteriyoruz. Küresel bir sorunla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ulusal bir mücadelemiz var. Merkezi yönetimden salgın sürecinde gelen genelgeleri Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte nakış nakış işliyoruz. Bize dair olan konuları da ötelemeden görev ve sorumluluğumuz bilerek birer birer hayata geçiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı salgın sürecinde eğitim konusunda hep yanımızda oldu. Bunun en güzel örneklerinden bir diğeri de ‘Güvenli Okul Projesi’dir. Çocuklarımızın okula başlayacağı zaman okul şartlarının, hijyen şartlarının ve gıda koşullarının uygun bir boyutta yer almasına ilişkin her türlü desteği Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi verdi. Bu projenin yaklaşık maliyeti 6 milyon değerindeydi. Ama söz konusu çocuksa söz konusu eğitimse bizim için olmazsa olmaz diyoruz. Bugün dağıtacağımız tabletlerin hikayesi TEKNOFEST’le başladı. TEKNOFEST, teknoloji açığımızı gideren çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artıran bir festival niteliği taşıyordu. Bu çok önemlidir. Bu salgından şehrimizi bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Birlikte iyileşeceğiz” şeklinde konuştu.
Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep’te kişi başına düşen milli gelirin Türkiye ortalamasının yüzde 30 altında olduğunu hatırlatarak, “Büyükşehir belediyemiz başta olmak üzere Şehitkamil ve Şahinbey belediyemiz, üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Buna şahidiz. Keza Organize Sanayi Bölgesi kazancını topluma fayda olarak geri dönüş sağlayacak çalışmalarıyla paylaşıyor, sosyal projelere mutlaka katkı sunuyor. Eğitimde fizikli eksikliklerin bildirilmesi için gerek bireysel anlamda gerekse de Organize Sanayi Bölgesi olarak desteklerini esirgemiyorlar” ifadelerini kullandı.
OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Cıncıkçı, salgın döneminde her anlamda sıkıntılı bir süreci yaşadıklarını bildirerek, şunları söyledi:
“Bu zorlu süreci devlet ile millet el ele birlikte geçiriyoruz. Pandemide olumsuz etkilenen başlıkların en önemlileri arasında kuşkusuz eğitim yer alıyor. Salgınla mücadele kapsamında çocuklarımızın eğitimlerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediliyor. Eğitim, geleceğimiz ve bağımsızlığımız için çok önemlidir. Günümüz şartlarına uygun nitelikte çocuklarımızın bir eğitim alabilmesi için son derece elzem bir törende bulunuyoruz. Gaziantep Valili öncülüğünde başlatılan askıda tablet kampanyasına çok önemli görüyoruz ve destekliyoruz. Çünkü eğitime katkı sunmak yaşamsal anlamda en önemli görevimizdir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak her zaman eğitim en önemli gündem maddelerimiz arasındadır.”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı konuşmada kurum olarak eğitime verdikleri desteklerden bahsederek, yeni spor ve eğitim projeleri için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.
Pandemi sürecinde çocukların eğitimde herkesin aynı imkanlara sahip olmadıklarını düşünerek destek vermek istediklerini vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Modeli ile geçmişte olduğu gibi bugün de sorunların anında çözüme kavuşturulacağını aktardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un video konferans yöntemiyle katıldığı törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Cıncıkçı, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Mehmet Sait Kirazoğlu, Nejat Koçer, Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, MHP Gaziantep milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay hazır bulundu.

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