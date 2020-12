Şahinbey Belediyesi’nden dev projeye tablet desteği

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkısı ile Gaziantep Valiliği’nin koordinesinde ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan 60 bin tablete Şahinbey Belediyesi de destekte bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkısı ile Gaziantep Valiliği’nin koordinesinde Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri ile OSB Başkanlığı’nın finansını sağladığı 60 bin adet tabletin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtımının lansmanı Fuat Şimşek Ortaokulu’nda gerçekleşti. Düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı bağlantı ile katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mobil uygulamalar, destek paketleri ve yapay zekayla çalışan destek sistemi ile öğrencilere katkı sağlandığını belirterek, "Temel ilkemiz olan eğitimde fırsat adaleti bu noktada çok kritik. Çünkü televizyon kanallarında bütün dersler tekrarlanarak işleniyor ve bizim çocuklarımıza soracağımız sorular, sınavlar, konular vesaire bunların tamamı aslında televizyonda var. Ama biz Türkiye olarak bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, o yüzden EBA Destek Merkezleri, o yüzden EBA portalı çok daha önemli hale geliyor ki, sizlerin desteğiyle 14 bin EBA Destek Noktası kurduk. Ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla zaten biz dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için de bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi, yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde STK'ların, belediyelerimizin, iş dünyamızın destekleriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir çocuğumuza ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ediyoruz" dedi.



“Bu proje öğrencilerimizi rahatlatacak”

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırseverlerin ve belediyelerin eğitim konusunda oldukça hassas olduğunu belirterek, “Gaziantep modeli herkesin yüreğini ortaya koyduğu modeldir. Gaziantep’in kişi başına düşen geliri Türkiye ortalamasının yüzde 30 daha azdır. Ancak baktığımızda hayırseverler ve belediyelerimiz eğitimi öncelik olarak kabul edip destek veriyorlar. Hükümetimiz ve milletvekillerimiz Gaziantep’in problemini kendi problemleri gibi kabul edip destek oluyorlar. İnşallah 60 bin tabletle beraber kentimizdeki yavrularımız biraz daha rahatlamış olacaklar. TEKNOFEST'in paydaşları olarak bu kampanyaya destek verilirken aslında her tabletin bin lira tutacağı varsayıldı ve onun için 60 bin rakamını çıkardık ama Gaziantepliler en iyisini almak için bin 280 liralık tableti beğendiler. İlk yola çıkarken belediyelerimiz, OSB yönetimi ayırdığı bütçenin yaklaşık olarak yüzde 25 fazlasını verdi. Bu arada OSB’nin eksik kalan yüzde 25’lik kısmını da Şahinbey Belediyemiz karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Gaziantep modelini Türkiye’ye örnek olarak gösteriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim alanında Gaziantep modelinin önemine dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un da takip ettiği ve bildiği üzere Gaziantep Modeli birlikte iş yapma modelidir. Bütün Türkiye’ye örnek olarak gösteriyoruz. Küresel bir sorunla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ulusal bir mücadelemiz var. Merkezi yönetimden salgın sürecinde gelen genelgeleri Gaziantep Valimiz Davut Gül ile birlikte nakış nakış işliyoruz. Bize dair olan konuları da ötelemeden görev ve sorumluluğumuzu bilerek birer birer hayata geçiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı salgın sürecinde eğitim konusunda hep yanımızda oldu. Bunun en güzel örneklerinden bir diğeri de ‘Güvenli Okul Projesi’dir. Çocuklarımızın okula başlayacağı zaman okul şartlarının, hijyen şartlarının ve gıda koşullarının uygun bir boyutta yer almasına ilişkin her türlü desteği Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi verdi. Bu projenin yaklaşık maliyeti 6 milyon değerindeydi. Ama söz konusu çocuksa söz konusu eğitimse bizim için olmazsa olmaz diyoruz. Bugün dağıtacağımız tabletlerin hikayesi TEKNOFEST’LE başladı. TEKNOFEST, teknoloji açığımızı gideren çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artıran bir festival niteliği taşıyordu. Bu çok önemlidir. Bu salgından şehrimizi bir an önce kurtarmamız gerekiyor. Birlikte iyileşeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim alanında Şahinbey Belediyesi olarak destek olmaya devam ettiklerini belirterek, “Eğitim her şeyin başı. Dinimizin ilk emri de ‘Oku!’. Bu nedenle eğitime ne kadar destek versek azdır. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime ve gençlik projelerine sınırlarımızı zorlayarak destek vermeye devam ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 5 tane okul, 3 tane de yurt yapımı gerçekleştirdik. Şehrimizin ihtiyacı olan okul arsalarının temini konusunda da Gaziantep Valiliğimize ve Milli Eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Valimizin önderliğinde eğitim alanlarındaki eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz için bir buçuk milyon soru bankası ve destek kitabı, 6 buçuk milyon da diğer kitaplardan dağıtmak üzere 8 milyon 55 bin tane şuana kadar kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz gençlik merkezlerinde 782 bin öğrencimize eğitim verdik. Tesislerimizde 24 bin 918 kişi okuma yazma öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız proje çerçevesinde 30 tane bakanlık, 30 tanede Şahinbey Belediyesi olmak üzere Z kütüphane yapma taahhüttümüz vardı şuana kadar bunlardan 18 tanesi yapıldı. Diğerleri de yapılmaya devam ediyor. Okullarımıza ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Eğitime her anlamda hizmet vermeye devam edeceğiz”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep modeliyle eğitim noktasında dezavantajlı ailelere 10 bin adet tablet desteğinde bulunduklarını belirterek, “Eğitimin her aşamasında görev yaptığımız süre içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Pandemi döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitimle, ders görmeleri neticesinde bu konuda herkesin imkanının olmadığını düşünerek, ihtiyaç sahipli vatandaşların eğitime katılabilmelerini sağlamak adına bu kampanyaya destek verdik” diye konuştu.

Tören, tablet bağışına katılan kurum temsilcilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.60 bin tablet bilgisayar teminine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi tablet bilgisayar ile destekte bulundu.

Düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Cıncıkcı ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.