Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özçora Medical Park Gaziantep’te

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora'yı kadrosuna dahil etti.

Sağlık alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, tüm branşlarda olduğu kadar özellikle de erişkin ve çocuk yan dal branşları ile kadrosunu güçlendiriyor. Teknik alt yapısı, tıbbi donanımı, uzman sağlık profesyonelleri ile ilgili çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Medical Park Gaziantep Hastanesi, 018 yaş aralığındaki çocukların beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık dalı olan Çocuk Nörolojisi yan dal branşını bünyesine dahil etti.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulan Çocuk Nörolojisi Kliniği, ayrıca Prematüre ve riskli bebeklerin nörolojik takibi, havale, gelişim bozuklukları, bayılma, yürüme ve davranış bozuklukları, beyin travmaları, baş ağrısı, epilepsi, otizm, kas ve sinir yaralanmaları, felç gibi pek çok nörolojik hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgileniyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora Kimdir

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013’te Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını başarı ile tamamladı. 2017 yılına gelindiğinde Dr. Öğr. Üyesi Özçora, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı’nda Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak atandı. 2018 yılında ise İtalya’nın Venedik şehrindeki Servolo University’ de Çocuk Nörolojisi üzerine kursa katıldı.

Türkiye’nin birçok şehrinde görev yapan Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora 2011 ile 2013 yılları arasında Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Sorumlusu olarak, 2014 ile 2017 yılları arasında da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzman hekim olarak çalıştı. 2017 ile 2019 yıllarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Nörolojisi Uzmanlığını, 2019 yılında ise Kayseri Şehir Hastanesi’nde Çocuk Nörolojisi Uzmanı olarak özverili bir biçimde görev aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, Ekim 2019 yılında 1.International Congress of Breastfeeding Reality Kongresi’nde ve en iyi sözel sunum alanında birincilik ile Mayıs 2015’te 17. Ulusal Pediatrik Nöroloji Kongresi’nde gerçekleştirilen en iyi sözel sunum alanında üçüncülük ödüllerinin de sahibidir.

Dr. Öğr. Üyesi Özçora Türk Pediatrik Nöroloji Derneği, ICNA (icnapedia.org, ILAE, EPNS, San Servolo Unıversity Society gibi bir çok sivil toplum örgütüne üyedir.

Sağlık ve akademik camiada oldukça tanınan bir hekim olan Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora’nın Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri ile (SCI,SSCI,Arts and Humanities) çok sayıda araştırma, derleme ve sunumları mevcuttur. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise oldukça yankı uyanmıştır.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora’nın ilgi alanları ise, Epilepsi, Psikomotor gerilik, Hareket bozuklukları, SSS hastalıklarıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.