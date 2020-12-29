İş yerinin ortasındaki dut ağacı görenleri şaşırtıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ortasındaki dut ağacı görenleri şaşırtıyor. Ağaca zarar verilmemesi ve bakım şartıyla kiralanan iş yerinde ağacın dalları ve gövdesi ile ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

İslahiye'nin Atatürk Mahallesi Barazi Caddesinde yaşayan Erol Demir (58), 10 yaşındayken kendi arazilerine dut ağacı dikti. Ağacı diktikten 23 yıl sonra ise ağacın bulunduğu bölgeye iş yerleri yaptırmaya karar verdi. Doğayı ve ağaçları çok seven Erol Demir, kendisinin sulayıp büyüttüğü ağacı kesmeye kıyamadı. İş yeri yaptırmaya da kararlı olan Demir, ağacı kesmeden iş yerini yaptırmaya karar verdi. Demir, bölgeye lokanta, balık satışı, bayan kuaförü ve motosiklet tamircisi olarak kullanılan ve bitişik haldeki 4 iş yeri yaptırınca ağaç, dükkanlardan birinin içerisinde kaldı. Ağaç, motosiklet tamircisi olarak kiralanan Malik Ejder Çetin'in iş yerinin içerisinde kaldı.



Bakım ve masrafları kiradan düşülüyor

Erol Demir, iş yerini kiraya verirken tek şartı içerideki ağaca zarar verilmemesi ve ağacın bakımı olduğunu ifade etti. Kiracısına yaptığı masrafları kiradan düşeceğini belirten Demir, "İş yerini yapmaya karar verince ağacı kesemedim. Ağacın kökü ve gövdesi iş yerinin içerisinde kalacak şekilde binaları inşa ettik. Yaklaşık 20 yıldır gözüm gibi baktım. 5 yıldır da iş yeri kirada bulunuyor. İş yerini kiraya verirken istediğim en önemli şey ağacın bakımı oluyor. Ağacın bakım şartını koyarken, yapılacak tüm masraflarının da kiradan düşüleceğini belirtiyorum. Aslında ağaç bizden çok kiracılarımızın işine yarıyor. Çünkü iş yerine gelenler çatıdan çıkan dalları, iş yerinin içerisinde ise ağacın gövdesini görüyorlar. Çok dikkatlerini çekiyor ve kimileri ise resim çekiliyor" dedi.



Önce ağaca bakım konusunda anlaştılar

İş yerini kiralarken ağacı görünce çok garipsediğini fakat zamanla alıştığını ifade eden Malik Ejder Çetin ise kira için anlaşırken ise ağacın bakım ve masraflarının kiradan düşülmesini istedi. Her geçen gün ağaca alışan Çetin, çatıdan yükselen dalları ve iş yerinin içerisindeki gövdesi ile ilginç görüntü oluşturan ağaca gözü gibi bakıyor. Çetin, "İş yerini kiralamak istediğimde sahibi ile ağacın bakımı konusunda anlaşmam gerekti. Erol Demir bey, 'paradan önce ağacın bakımı gelir' dedi. Ağaca bakmayı kabul ettikten sonra iş yerini kiralama konusunu görüştük. Ağaca bakım konusunda anlaştıktan sonra iş yerini kiraladım. Artık alıştım, hatta bu durum hoşumuza gidiyor. Görenler şaşırıyor, ağaç ile ilgili sorular soruyor. Bir kere gelen burayı unutamıyor" diye konuştu.

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