Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Kartal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam, Karacaahmet Mahallesi´nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Kartal´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Kartal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kartal, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Kartal´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Öte yandan Mehmet Kartal´a çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-29 12:01:24
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