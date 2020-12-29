Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Mehmet Kartal (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Karacaahmet Mahallesi´nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Kartal´a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Kartal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kartal, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Kartal´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan Mehmet Kartal´a çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-12-29 12:01:24



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