Gaziantep, “Erişilebilirlik Ödülleri” için halkın desteğini bekliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilecek “Erişilebilirlik Ödülleri” için 2 farklı kategoride hayata geçirdiği Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri ve Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne yönelik halk oylaması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının ilan ettiği “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilecek “Erişilebilirlik Ödülleri” için Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri ve Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri olmak üzere 2 farklı kategoride başvuru yaptı. Ödül sonuçlarının halk oylamasıyla belirleneceği yarışmanın katılım için son tarihi, 31 Aralık 2020 Perşembe günü olarak belirlendi. Vatandaşlar, Gaziantep’i desteklemek için https://erisilebilirlik.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden oylamaya katılabilir.

Büyükşehir Belediyesi, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde yer alan ‘Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ Türkiye’de 7 engel grubuna rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan devlet destekli ilk ve tek merkez olma niteliği taşırken ‘Engelsiz Gastroantep’ projesi ile de işitme engelli bireyler için tamamı işaret dilinde, engelli dostu tarif videoları yayınlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.