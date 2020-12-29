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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel yetenekli öğrenciler için okul eğitimi projesi

İHA

Özel yetenekli öğrenciler için okul eğitimi projesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi’nin özel yetenekli öğrencilere yönelik hazırladığı Erasmus Plus Projesi yaklaşık 300 proje başvurusu arasından kabul edildi.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Hibe Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında 2020 Teklif Çağrısı döneminde kabul edilen proje ile yükseköğretimden okul eğitimine uzanan bir adım atılmış oldu. “Kapsayıcı Eğitim Yoluyla, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Güçlendirilmesi” isimli proje, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi; ayrıca Polonya, Portekiz, İngiltere ve Makedonya’dan ulus ötesi ortak kurum, kuruluşlarca birlikte yürütülecek.
Proje Yürütücüsü GAÜN Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, toplumun yüzde 2’sini oluşturan özel yetenekli bireylerin; toplumların bilim, teknoloji, sanat, kültür gibi alanlarda lokomotif görevi üstlenebilecek şekilde eğitim almalarının çok önemli olduğunu belirtti. Bu alandaki incelemelerin sonucunda, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özel yetenekli öğrencilerin sosyal çevreye uyum sorunlarının görüldüğünü ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, “Kapsayıcı eğitim yoluyla özel yetenekli öğrencilerimizin sosyal becerilerini güçlendirecek standartlarda eğitim ortamlarının oluşturulması için iyi örnekleri incelemeyi ve bir politika geliştirme önerisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Proje kapsamında birçok akademisyen ve Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi ile koordineli çalışacaklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, “Proje ekibinde bulunan akademisyenlerimize, projemize katkı sunan proje ortaklarımıza ve desteklerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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