Taşdoğan: “Gaziantep coğrafi işarette öncüdür”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in coğrafi işaret tescilinde öncü bir şehir olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda Türk Patent ve Marka Kurumu bütçesi kapsamında MHP Grubu adına söz alan Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in coğrafi işareti tescilli alan ürünlerinden ve konumundan bahsetti.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun verilerine göre açıklama yapan Milletvekili Taşdoğan, “TÜRKPATENT, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin dünyada tanıtılması için çalışmalarını yürütüyor. Özellikle coğrafi işaret tescili ve onayı konusunda da illerimiz arasındaki tatlı rekabet de sürmektedir. Bilindiği gibi ülkemizden Avrupa Komisyonuna coğrafi işaret tescili için yapılan ilk başvuru Antep baklavası için olmuştur. Bunun yanı sıra Gaziantep şehrimiz Antep baklavası, Antep fıstığı, Gaziantep bakır el işletmeciliği ve Gaziantep sedef el işlemeciliği gibi tescilli coğrafi işaretleriyle de bu alanda öncü şehirlerarasında yer almaktadır. 2019 yılında da 3 bin 619 marka başvurusu ile dikkatleri üzerine çeken marka şehrimiz Gaziantep, yine coğrafi işaret başvurusunda da dikkatleri üzerine çekmiştir. 2020 yılında 55 coğrafi işaret tescili için başvuruda ilk sırada yer alan Gazi şehrimiz, muskası, firiği, Nizip nanesi ve Oğuzeli Belediyemiz tarafından Coğrafi İşaret Alan Geleneksel Nar Ekşisi gibi ürünlerinden 27'sini tescilleterek illerimiz arasında şuan ikinci sıradadır. Gaziantep; Kurtuluş Savaşı'ndan gelen “milli mücadele gücü”, Yesemek, Tilmen, Rumkale ve Zeugma gibi eşsiz “tarihi mirası” dünyaca ünlü zengin ‘mutfak kültürü’, Anadolu sanayileşmesine örnek gösterilen ‘sanayileşme modeli’ ve en önemlisi ‘girişimci insan profili’ ile Türkiye'de bir marka haline gelmiştir. Markalaşma sürecinde insanüstü emek vererek Gazi Şehrimizi şahlandıran tüm hemşerilerimizi partim ve şahsım adına kutluyorum” diye konuştu.

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