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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 yılı pandemiye rağmen rekorla geçti

İHA

2020 yılı pandemiye rağmen rekorla geçti

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke ve dünya için zor bir yılın sonuna gelindiğini belirterek, "2020 yılı pandemiye rağmen rekorla geçti" dedi.
Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, "2020 yılı Covid19 pandemisinin gölgesinde geçen zor bir yıl olmuştur. Yıl boyunca, hem sosyal hem de ekonomik anlamda yürüttüğümüz mücadeleden hakkıyla çıktığımızı düşünüyorum. 2020 yılı biterken, tüm çabalarımızın neticesini ihracat rakamlarımızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 2020’nin 11 aylık döneminde Bölgeden %0,9’luk artışla 8 milyar 250 milyon 725 bin dolarlık ihracat kayda alınmıştır. Ayrıca Bölgemiz daha Aralık 2020 sona ermeden, 2019 yılında gerçekleştirilen toplam 8 milyar 915 milyon dolarlık ihracatı geçmiştir” dedi.
“Yeni yılda sağlık bizimle olsun”
Başta ihracatçılar olmak üzere herkesin yeni yılını kutlayan Başkan Kileci, 2021 yılı ile ilgili dileklerini şöyle ifade etti:
"Öncelikle herkese yeni yılda esenlik, bereket ve mutluluk diliyorum. Yeni yıldan en büyük beklentimiz; ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığına kavuşması, bu zor günlerin geride kalmasıdır.” Aşının bulunması ile umutlarının tekrar arttığını söyleyen Kileci, "Aşılamanın yaygınlaşmasıyla normalleşmenin başlamasını ve bunun ihracatımıza da olumlu yansımasını bekliyoruz. Bizler zaten bu zor şartlarda birçok şeyi Bölge olarak, Gaziantep olarak başardık. Gerek pandeminin yenilmesi noktasında devletimize verdiğimiz maddi ve manevi destek, gerek ihracat rekorlarımızla örnek gösterilen bir noktaya ulaştık. Tüm bunların yanında dünya çapında bir normalleşme başladığında ihracat rakamlarımız ciddi bir artış ivmesi yakalayacaktır. Yerli aşımızın da başarıyla sonuçlanması ve biran evvel uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz. Teknolojide, savunmada ve sağlıkta her yönüyle yerli ve milli olmak nihai hedefimizdir" dedi.
Koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda da bulunan Kileci, "Vatandaşlarımızdan ricamız; yeni yılı evlerinde aileleri ile geçirmeleri, hepimizin iyiliği için yasaklara uyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleridir. Bu mesaj vesilesiyle başta Bölge ihracatçılarımız olmak üzere, tüm ülkemizin yeni yılını kutluyor; 2021 yılının sağlık, esenlik ve bereket içinde geçmesini diliyorum. Yeni yılda sağlık bizimle olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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