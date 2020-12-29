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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Hazar Yeri hizmete girdi

İHA

Burak Hazar Yeri hizmete girdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Burak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bin 500 metrekare kapalı alana sahip Burak Pazar Yeri hizmete girdi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk tezgahını açan pazarcı esnafını ziyaret ederek, ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.
Şehitkamil’deki bir pazar yeri daha tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapımı kısa sürede tamamlanan ve toplam bin 500 metrekare kapalı alana sahip Burak Pazar Yeri alanı içerisinde; 120 araçlık otopark, tezgah alanları, zabıta kontrol odası, mescit ve baybayan WC bulunuyor. İlk tezgahını pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açan pazar esnafı, temiz ve hijyenik bir ortamda vatandaşlara hizmet sundu. Alışveriş yapmaya gelen vatandaş ise maske, mesafe kurallarına uygun olarak alışverişlerini yaptılar. Burak Pazar Yeri’nin ilk gününde pazarcı esnafını yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pazar yerini gezdi. Tek tek esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Fadıloğlu, esnafa ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu, kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.
"Pazar yeri yapmaya devam edeceğiz"
Hizmeti, milletin ayağına götürebilmek adına çalıştıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gazikent, çok geniş bir alan. Burada bir pazar yerimiz var. Ancak mahalle genişleyip, Burak Mahallesi, Belkıs Mahallesi’ne doğru ilerleyince, şu anda eski çöplük alanı dediğimiz Belkıs Mahallesi’nin uzantısı olan Araban Yolu’nun üzerindeki bölge de dahil olmak üzere çok yoğun bir konut faaliyeti başladı. Bu bölgenin ihtiyacı olan pazar yerini muhtarımız bize ilettiğinde, yer arayışına girmiştik. Tabi gönül isterdi ki daha erken pazar yerimizi bitirelim ama arazinin mahkeme ile ilgili sıkıntıları vardı. Çok şükür o sıkıntıların hepsi çözüldü. Bugün rahatlıkla vatandaşlarımız burada alışverişlerini yapabiliyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar hizmeti vatandaşımızın ayağına götürebilmek adına daha kısa mesafelerde ihtiyaçlarını görebilecek, etrafın da pazarcıların da otoparkları, zabıta odası, WC ve mescidiyle nitelikli bir alanı hizmete sunduk. Yeni yönetmelik ile birlikte girişler kontrollü şekilde yapıyoruz. Güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın hem kışın yağmurda korunabilecek şekilde hem de yazın güneşten korunabilecek şekilde çelik yapılı sistemle yapmış olduğumuz bu pazar yerlerini milletimizin hizmetine sunduk. Planlama dahilinde ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda da pazar yeri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
"Gönül rahatlığıyla alışverişe başladılar"
Mahallelerinde böylesine güzel bir hizmetin sunulmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Burak Mahalle Muhtarı Hanifi Özkesen, “Mahallemizde pazar yeri eksiğimiz vardı. Bu durumu Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ilettiğimiz zaman kendisi hiç tereddüt etmeden pazar yerimizi yapacağını belirtmişti. Şu an pazar yerimiz kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girdi. Bugün pazarcı esnafımız ilk tezgahını açtı. Vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla gelip alışverişe başladılar. Başkanımız da sağ olsun bugün pazarın ilk günü olması nedeniyle pazar yerimizi ziyaret etti. Böylesine güzel bir hizmeti mahallemize sunduğu için Başkanımıza, şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
"Modern bir şekilde dizayn edilmiş"
Pazarcı esnafından Fatih Kilitçi, “Öncelikle Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na bizler için böylesine güzel bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum. Şahsım adına, Başkanımız yapmış olduğu çalışmalarla hizmet konusunda en üst seviyededir. Allah, her zaman kendisinden razı olsun. Pazar yerinin hizmete açılması hem bizler için hem de mahalle sakinleri için çok güzel oldu. Pazar yerimiz gerçekten çok güzel ve modern bir şekilde, her türlü detay düşünülerek dizayn edilmiş. Bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün de ilk kez tezgahımızı açtık ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Allah'a şükürler olsun, alışverişlerimiz gayet iyi bir şekilde oluyor. Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme konusunda elimizden geleni yapıyoruz"diye konuştu.

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