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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GTB’de yılın son meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Yılın son meclis toplantısında, 2020 yılının Türkiye ve Gaziantep özelindeki değerlendirilmesi yapılarak, aralık ayı borsa faaliyetleri görüşüldü.
Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2021 yılının COVİD19’un hayatımızdan çıktığı, sağlık ve huzur dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.
2020 yılının pandemi nedeniyle insanlık için çok zor bir yıl olarak tarihe geçtiğine işaret eden Tiryakioğlu, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 2019’un son çeyreğine ilişkin yüzde 5 büyüme öngörüleri ile adımlarımızı attığımız 2020, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda hedeflerin ve umutların yüksek tutulduğu bir yıl olarak karşımızda duruyordu. Fakat bu yıl içerisinde küresel ölçekte baş gösteren ve yaşamın tüm öğelerini temelden sarsan COVİD19 gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Olumsuz etkileri halen devam eden bu zorlu süreçte ülkemiz diğer birçok dünya ülkesinin aksine zor bir sınavı başarıyla verdi. Mart ayından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan COVİD19 vakaları sonrası zamanında uygulamaya alınan tedbir ve destek kararlarıyla üretimden, tedarik zincirine kadar ekonomideki dinamizm korunmaya çalışıldı. Pandemi kaynaklı yaşanan çeşitli sorunlara rağmen 2020 yılını ülke olarak pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Aşının da etkisiyle 2021 yılını hem sosyal hem de ekonomik açıdan yaraların sarılmaya başlanacağı bir toparlanma yılı olarak görmekteyiz. Türkiye geride bıraktığı bu dönemden daha güçlü çıkarak üretim, istihdam ve ihracattaki yükselişini tempolu bir şekilde sürdürecektir. Yeni normallerin benimseneceği, üretim ve tüketim alışkanlıklarının yön değiştireceği, hayatın her alanında köklü değişikliklerin yaşanacağı bu yeni yıl ve yeni dönemde küresel ticarette yeni fırsat kapıları da kendini gösterecektir. Böylesine bir döneme iş dünyası olarak hazırlıklı olmamız ve var olan güçlü potansiyelimizi çok daha iyi noktalara taşımamız gerekmekte” dedi.
Pandemi sürecinde Gaziantep Ticaret Borsası’nın, Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin değerli destekleriyle sektörel sorun ve taleplerin çözümü noktasında önemli bir görev üstlendiğini anımsatan Tiryakioğlu, “Üyelerimizin talep önerileni hızlı ve dinamik bir şekilde neticeye kavuşturmak için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Borsamız merkezinde kurulan koordine merkezi ile 12 farklı meslek grubunda yer alan üyelerimizin hemen hemen tamamıyla bire bir iletişim sağladık. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz sorun ve talepleri TOBB aracılığıyla ilgili bakanlıklarımıza rapor halinde sunduk. Bu rapor yaşanan sektörel sorunların çözümü noktasında önemli bir kaynak teşkil etti. Bunun yanı sıra üyelerimizin borsa ilgili faaliyetlerini daha sürdürmelerine olanak sağlayacak ve onları bulaş riskinden uzak tutmaya yardımcı olacak teknoloji odaklı yenilikleri de hizmete sunduk” diye konuştu.
Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca inşaat çalışmaları tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali hakkında da bilgiler verdi. Antep Fıstığı Lisanslı Deponun ürün alımlarını sürdürdüğünü kaydeden Tiryakioğlu, Et Borsasında da ticari faaliyetlerin başladığını ifade etti.
Konuşmasının sonunda meclis üyelerinin ve tüm Gazianteplilerin yeni yılını kutlayan Tiryakioğlu, COVİD19 salgınının sona erdiği dünyanın sağlık ve huzura kavuştuğu bir yıl temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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