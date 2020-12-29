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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli öğrenciler online toplantıda bilgilendirildi

İHA

Engelli öğrenciler online toplantıda bilgilendirildi

Engelli öğrencilerin eğitim hayatına katılımına katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan Engelli Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.
GAÜN Engelli Öğrenci Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Emrah Demir, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin akademik ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar ile birincil amaçlarının; engelleri ortadan kaldırarak erişilebilir bir kampüs oluşturmak olduğunu vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Demir, “Özel gereksinimli öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda akademik uyarlamalar üzerinde öğrencilerimizle görüşüp öğretim üyelerine bireysel akademik uyarlama mektupları gönderiyoruz. Bunun yanı sıra tüm öğretim elemanlarına gönderdiğimiz genel uyarlama mektupları bulunuyor. Genel uyarlama mektuplarında, farklı özel gereksinim kategorilerinden öğrencilere ilişkin akademik uyarlama önerileri yer alıyor” dedi.
Pandemi sürecinde Engelli Öğrenci Biriminden randevu alan öğrencilere online olarak görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Demir, “Üniversitemizde, mekânsal erişilebilirliğe ilişkin birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu kapsamda YÖK’ten aldığımız bayrak ödülleri, engelsiz program nişanı gibi çalışmalarımızı takdir eden ödüller motivasyonumuzu artırıyor. Motivasyonumuzu artıran bir diğer etmen de özel gereksinimli öğrencilerimize sunduğumuz hizmetler” ifadelerini kullandı.
Erasmus+ Programı kapsamında özel ihtiyaç sahibi bireylere verilen destekler hakkında bilgilendiren GAÜN Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yapan Dr. Nur İncetahtacı ise, "Türkiye genelinde engelli öğrencilerin programa katılımının eksik olduğunu görülüyor. Bu durum genel olarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımının ve de devamında yükseköğrenim hayatına katılımının yeterli düzeyde olmayışından kaynaklanıyor. Aileyi merkeze alan bir yaklaşımla biraz daha teşvik edici olmak gerekiyor. Erasmus+ bütün öğrencilere fırsat eşitliği sunan kapsamlı bir program, daha iyi değerlendirilmeli” şeklinde konuştu.
GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış da, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından engelli öğrencilere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla öğrencilerin ihtiyacı olan not belgesi, öğrenci belgesinin obs üzerinden online talepleri doğrultusunda elektronik imzalı olarak verilebildiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:
“Öğrencilerimiz 0850 227 27 41 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak her konuda hizmet alabilmektedirler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince engelli öğrencilerin, yeni kayıt veya kayıt yenileme esnasında engelli olduğuna dair raporu bir sefere mahsus Başkanlığı’mıza beyan ettiği taktirde engeli oranında indirimli öğrenim ücret ödemesi her dönem için otomatik olarak sağlanmaktadır.”
2009 yılından bu yana Yükseköğretim kurumları arasında bir değişim hareketliliği sunan Farabi Değişim Programının önlisans ve lisans hizmeti verdiğini kaydeden Farabi Kurum Koordinatörü Hakan Erbilgin konuşmasında, “Başarılı öğrencilerin başka bir akademik ortamda ders alabilmelerini sağlar. Şartları sağlayan öğrenciler başka bir üniversitede misafir olarak bir ya da iki dönem ders alabilirler. Programla değişime katılan öğrencilerin sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu katkı sağlanacak olup, ayrıca öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılıyor” diye konuştu.
Farabi Değişim Programı Başvurularının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediğini ve her yıl mart ayında başvuruların alındığını aktaran Erbilgin, “Gaziantep Üniversitesi olarak Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumlarıyla karşılıklı anlaşmalar yapılmakta olup halen 110 üniversite ile karşılıklı anlaşmamız bulunuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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