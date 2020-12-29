Şizofreni hastası, rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü (2)

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i evde rehin alan Uğur Dönmez, pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Uğur Dönmez, gözaltına alınırken, eve giren sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Vesile Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-12-29 16:25:03



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