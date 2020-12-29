Gaziantep'te, 501 kişiye koronavirüs cezası

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Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP (DHA)- GAZİANTEP'te, polis ekiplerince yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 501 kişiye idari para cezası kesildi. Yılbaşı öncesi çarşılar bölgesinde yoğunluk oluşurken, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına aldırmadan alışveriş yaptığı görüldü.

Koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği kentte, yılbaşı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde çarşılar bölgesinde yoğunluk oluştu. Çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi´nde alışveriş yapanların büyük bölümünün sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, polis ekipleri vatandaşları önlemler konusunda sık sık uyardı.

Sosyal mesafe kuralının unutulduğu kentte, polis ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 124 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 377 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2020-12-29 17:22:01



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