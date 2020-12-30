Korona virüs denetimlerinde 565 kişiye ceza

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara ceza yağdı.

Tedbirlere ilişkin son 24 saatte kent genelinde yapılan denetimlerde, karantina hükümlerine aykırı davranan, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 398 ve sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 166 şahıs olmak üzere toplamda 565 kişiye cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.