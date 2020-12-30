Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, yeni yıla kısıtlamalarla girileceğini hatırlatarak, beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüsten korunmak için güçlü bir bağışıklığın önemli olduğunu ve bu yıl kısıtlamanın getirdiği psikoloji ile evde yemek konusunda aşırıya kaçınılmaması gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, yılbaşında beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, yeni yılda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu yıl kısıtlamanın getirdiği psikoloji ile evde yemek konusunda aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Korona virüsten korunmak için güçlü bir bağışıklık şart. Bu nedenle beslenmemize bu yıl daha fazla dikkat etmemiz gerek” dedi.

“Yüksek kalori almamak için meyve dilimleyerek atıştırmalık yapın”

Kısıtlamalardan dolayı evde kalan vatandaşlara kilo almamaları için uyarılarda bulunan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Diyetisyeni Merve Harputluoğlu, “Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyaya büyük sıkıntı yaşatan bir yılı geride bırakmaya çok az zaman kaldı. 2020 sağlık problemleri ve doğal afetleriyle adından söz ettiren bir yıl oldu. İçinde bulunduğumuz süreç, günlük aktivitelerimizi, en çok da beslenme düzenimizi etkileyerek, yaşam tarzımızda ciddi farklılıklar oluşturdu. Hastalıktan korunmak için evde geçirilen sürenin artması, daha çok şeker tüketimini, büyüyen porsiyonları, sıklaşan öğünleri beraberinde getirdi. Buna hareketsizlik de eklenince kilo almak ve sağlık sorunları yaşamak kaçınılmaz oldu. Özellikle bu durum kronik hastalığı olan bireyler için daha riskli bir hal alıyor. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu yılbaşını evde, ailelerimizle karşılayacağız. Yeni yılı sokağa çıkma ve pek çok kısıtlamayla karşılayacağımız için hiç olmazsa bu gece evde kısıtlama olmasın diye düşünebilir ve yemek konusunda aşırıya kaçabiliriz. Ancak sağlığımız için dikkatli olmakta fayda var. Geceye hem kendimizi iyi hissedeceğiniz hem de kaloride çok aşırıya kaçmayacağımız güzel bir sofra hazırlayarak başlayabiliriz. Porsiyon kontrolünü sağlayabilmek için sofraya çok aç oturmamaya dikkat etmeliyiz. Yemeğe hafif bir çorba ile başlayıp, sonrasında bir salata ve ızgara sebzeler ile az yağlı yöntemlerle pişirilmiş et ürünlerine yer verebiliriz. Eğer pilav tercih edilecekse birkaç kaşıkla sınırlamak yeterli olacaktır. Yemeği yavaş yavaş tükettikten sonra, en az 1 saat ara verip tatlıya geçebiliriz. Yılbaşı tatlısı olarak da yağ içermeyen hafif, ayva tatlısı veya fırında elma tatlısı gibi meyveli tatlılar tercih edilebilir. Gecenin devamında yüksek kalori almamak için meyve dilimleyerek atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. Yeni yılın herkese önce sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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