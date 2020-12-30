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(Özel) Kadın işine erkek eli Gaziantep’te kadınların mesleğine el atan Celal Erdönmez 35 yıldır nakış işliyor

İHA

(Özel) Kadın işine erkek eli Gaziantep’te kadınların mesleğine el atan Celal Erdönmez 35 yıldır nakış işliyor

Gaziantep’te yaşayan Celal Erdönmez, 35 yıldır Antep işi nakış yapıyor. Ersönmez nakış işiyle 4 çocuğunu üniversitede okutuyor.
13 yaşında çeyizlerde kullanılan nakışları işlemeye başlayan Celal Erdönmez, mesleğe başladığı sırada arkadaşları tarafından kadın işi denilerek eleştirildiğini ifade etti. Antep işi nakış sektörünün tek erkek temsilcisi olan Erdönmez, kadın işi olduğu için başlarda yapmak istemediğini ancak 35 yıldır mesleği sürdürdüğünü belirtti.

“Kadın işi ben yapmam dedim ama 35 yıldır yapıyorum”
Annesinin nakış işleme teklifini kadın işi diyerek kabul etmeyen ancak sonrasında kabul eden Celal Erdönmez, “Bu meslek Antep işi nakıştır. Ortaokul yıllarımda annem bu işi evde yapardı. Eskiden şimdiki gibi imkanlar yeterli değildi. İmkansızlıklardan dolayı bende lise eğitimimi yapamadım. Babam beni okutamayacağını söyleyince ben de iş arayışlarına başladım. 12 sene boyunca farklı sektörlerde çıraklık yaptım. Daha sonra annem Antep işi nakış yapmamı istedi. Ben de kadın işi olduğu için anneme ben yapmam dedim. Annem biraz aydın bir kadın olduğu için bana ‘kasap kadına et satmıyor mu, ekmekçi kadına ekmek satmıyor mu, sen de nakış yapıp satacaksın ne fark eder’ dedi. Daha sonra bu mesleğe başladım” dedi.

“Yakın çevrem kabullenemiyordu”
Daha çok kadınlarla özdeşleşmiş bir mesleği yapmaya başladıktan sonra arkadaşları ve yakın çevresi tarafından eleştirildiğini ifade eden Celal Erdönmez, “Bu mesleğin ilk temsilcilerindenim. Tabi yakın çevrem başlarda eleştiriyor ve kabullenemiyordu. Eskiden çok rağbette olan bir meslekti. Eskiden değeri biliniyor, emeğin kıymeti vardı. Nakış işlemeler şimdiye göre daha değerliydi. 35 yıldır karınca kararınca Allah’a şükür yaptık. Halen de devam etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlarımız 2 ile 12 bin Türk Lirası arasında değişiyor”
Tamamen el emeği bir ürün olan Antep işi nakış fiyatlarının işleme ve emeğine göre fiyatlarının değiştiğini belirten Erdönmez, “Bu pandemi sonrası baya sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıları atlatacağız. Müşterilerimiz daha çok maddi durumu iyi olan insanlar ancak gün geçtikçe müşterilerimiz azalıyor. Aslında parada önemli değil bu bir kültürdür. 5 parçalı olmak üzere salon takım olarak çalışıyoruz. 2 bin Türk Lirasından başlayan fiyatlarla satışlar yapıyoruz. Bu işlemelerin hepsi birer emek ürünüdür. Emeğine göre işine göre 12 bin Türk Lirasına kadar Antep işi nakış çeşitlerimiz var. Satışlarda çok zorlanıyoruz. Yapımı da çok zor ve zahmetli bir iş. Zahmette rahmet vardır, sabrederek yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okutuyorum”
Mesleği erkek olarak sadece kendisinin yaptığının söyleyen Erdönmez, “Bu işi erkek olarak yapan bir tek ben varım. Benden başka var mı bilmiyorum. Bu mesleğin son temsilcilerindenim. Meslek gün geçtikçe de kan kaybediyor. Bu mesleği çocuklarıma öğretmedim çünkü zahmetli ve zor iş öte yandan bitmek üzere olan bir meslek. Bu meslekle 4 tane çocuğumu üniversitede okutuyorum. Bu ürünü sadece 1 defa alacaksın. Ömür boyunca kullanacaksınız, evladiyelik bir ürün. Dededen toruna, nineden toruna aktarılacak bir üründür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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