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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altunkaya’dan yeni yıl mesajı Altunkaya: “Yeni yılda sağlık diliyorum”

İHA

Altunkaya’dan yeni yıl mesajı Altunkaya: “Yeni yılda sağlık diliyorum”

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı yeni yıl mesajında, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik diledi.
Türkiye’de en fazla hububat ve bakliyat ihracatının Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını belirten Başkan Mahsum Altunkaya, pandemiye rağmen ihracatı artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
2020 Yılını değerlendiren Başkan Altunkaya, pandemi sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünler arasında gıdanın ilk sıralarda geldiğini belirterek, sektör olarak yılın 11 ayında 211 ülke ve serbest bölgeye ürün ulaştırarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 6,1 artırdıklarını açıkladı.
Türkiye'nin, hububat, bakliyat sektöründe yılın ocakkasım döneminde 6 milyar 532 milyon 193 bin dolarlık ihracat yaptığına işaret eden Altunkaya, ihracatçıların salgın sürecini doğru yönettiklerini ifade ederek, “İhracatçılarımız tek pazara bağlı kalmadan sürekli alternatif pazar arayışlarını sürdürerek bu sıkıntılı dönemi en az etki ile atlatmak için çaba göstermiştir. Diğer taraftan pandemi nedeniyle zaman zaman başta Habur kapısı olmak üzere yaşanan sıkıntılara zamanında müdahale ederek sorunun büyümeden çözülmesini sağladık. Hayatımızı her anlamda olumsuz etkileyen, sevdiklerimizi bizlerden ayıran KOVID19 pandemisinin damga vurduğu 2020 yılını geride bırakıyoruz. Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. 2021’in geleceğe dair umutlarımızın tazelendiği, pandeminin dünya gündeminden kalktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki diğer ülkeler gibi ülkemiz de zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemi elbette daha çok yardımlaşma ve dayanışma ile geçireceğiz. Şartlar ne olursa olsun, karamsarlığa kapılmadan her zaman umutlarımızı güçlü tutmalı, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle iş dünyamızın ve herkesin yeni yılını kutluyor, yeni yılın insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini, savaşların sona ermesini ve mazlumların akan gözyaşlarının dinmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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