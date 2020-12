Milletvekili Kirazoğlu, Şehitkamil’de yürütülen projeleri inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte ilçede yürütülen projeleri ve çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Belediyemiz, hakikaten çok kıymetli işler yapmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin hepsi takdirin ötesinde bir ilgiyi hak ediyor. Ben bu vesileyle Başkanımızın şahsında kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projelerle Şehitkamil daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olacak” dedi.

Kentin görünümünü değiştirecek çok sayıda başarılı proje hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürüttükleri projeleri ve çalışmaları AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte gezdi. Ziyarete, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katıldı. Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Kirazoğlu, sırasıyla yapımı tamamlanan Bilim Şehitkamil, yapımı devam eden Şehitkamil Trafik Park, yapımı tamamlanma aşamasında olan Selahattin Eyyubi Pazar Yeri, yapımı tamamlanan Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, yapımı devam eden Vadi Park, yapımı tamamlanan Bitki Satış Merkezi, Mücahitler Mahallesi’ne yapılan, yapımı tamamlanma aşamasında olan 159 Nolu Sosyal Tesisi ile Atatürk Mahallesi’ne yapılan, yapımı tamamlanma aşamasında olan 160161 Nolu Sosyal Tesisini gezerek incelemede bulundular.

“Belediyemiz, hakikaten çok kıymetli işler yapmaya devam ediyor”

Proje ve çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Bugün gün boyu kıymetli Başkanım ile beraber, Şehitkamil’in çeşitli bölgelerindeki hizmet ve yatırımları gezdik. Şimdi ise Vadi Park’tayız. Gerçekten muhteşem bir park. Buranın çevresini değiştirecek, çok itinayla ve dikkatle hazırlanmış bir proje. Ekolojik, çevreye uyumlu ve insanların, çocukların, gençlerin hem spor hem de dinlenme amaçlı kullanabilecekleri muhteşem bir eseri inşallah önümüzdeki günlerde tamamlayıp hizmete sunacaklar. Buradaki tasarım muhtemelen bir ödül alacaktır. Çok beğendim, çok güzel bir park olmuş. Emek veren arkadaşlara başta başkanımız olmak üzere herkese tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. İncelemelerimize, Beykent bölgesinden başladık. O bölgede hem kütüphane hem pazar yeri hem bilim merkezi hem hastane hem de altyapı anlamında çok ciddi bir çalışma gerçekleştiriliyor. İnşallah çalışmaların takipçisi olacağız ve vatandaşımızın hizmetine en kısa sürede yeni alanlar sunacağız. Hastane projesi de çok prestijli bir proje olacak. 500 yataklı bir hastane öngörülüyor orada. İnşallah Organize Sanayi Bölgesi’ne, Beykent bölgesine, Gazikent bölgesine ve Beylerbeyi, Fıstıklık dediğimiz bölgeye ciddi bir şekilde hizmet edecek. Yine çevre il ve ilçelerden de konumu itibariyle gelen hastalarımız için bir şifa merkezi olacak. Biz bunun takibini yapıp bir an önce inşaatına başlanılması için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Yine Gazikent bölgesinde 20 dönümlük bir arazi üzerinde çok ciddi bir trafik park projesi var. Şehitkamil Trafik Park’ın hemen bitişiğinde 50 dönümlük bir park alanımız daha var. Şehitkamil Belediyemiz, hakikaten çok kıymetli işler yapmaya devam ediyor. Yine Çıksorut bölgesinde kütüphanemizi gezdik, orada yeni yapılan semt pazarını gezdik. Yine orada ana aks üzerinde yapılacak park ve imar projeleri ile Şehitkamil Belediyesinin eserlerini görmeye devam edeceğiz. Yine Mücahitler Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan sosyal tesisi inceledik. Bu sosyal tesisimiz de artık bitmek aşamasına gelmiş durumda. Hakikaten Şehitkamil’in çehresi değişiyor, daha da güzelleşiyor. Yeşil alan bakımından çok ciddi bir çaba içerisindeler. Peyzaj Bitkileri Üretim Serasında üretilen ve tüm halkın hizmetine sunulan çiçek ve diğer bitkiler ile ilgili Bitki Satış Merkezi’ni gördük. Bunların hepsi Şehitkamil’in kendi personeli, kendi çalışanı ve kendi emeği ile yaptığı işlerdir. Bu hizmetlerin hepsi takdirin ötesinde bir ilgiyi hak ediyor. Ben bu vesileyle Başkanımızın şahsında kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projelerle Şehitkamil daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olacak” şeklinde konuştu.

“Amacımız, memleketimize hizmet etmek”

Elde edilen başarılı sonuçların iyi bir ekip çalışmasından kaynaklandığını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Milletvekilimiz Sait Kirazoğlu’na teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun. Çok yoğun bir Meclis temposundan sonra Gaziantep’e gelir gelmez bir araya gelerek, yapılan işleri yerinde gördük. Bu kadar yoğun programının içerisinde bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Bu iş, ekip işidir. Bizim bir başımıza bu işi yapmamız mümkün değildir. Başta Adalet Bakanımız olmak üzere tüm Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz, Kaymakamımız ile bir bütünlük içerisinde amacımız, memleketimize hizmet etmek. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz parkın imalatında çalışanların tamamı, belediyede çalışan kardeşlerimizdir. Şehitkamil olarak biz büyük bir aileyiz. Böyle bir ailenin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bizim milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Milletin kaynaklarını en düzgün şekilde yönetmek gibi bir vazifemiz var. Öncelikler sıralamasını iyi belirlememiz gerekiyor ve toplumun her kesimine hitap eden projeler hayata geçirmemiz gerekiyor. Bugün gezmiş olduğumuz projelerin tamamında zengini, fakiri, yaşlısı, genci, kadını, erkeği fark etmeksizin herkesin kullanabileceği, herkesin hizmetine sunulabilecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İmkanları maksimum derecede kullanmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki emanet kullanıyoruz. Milletin bize vermiş olduğu bu emaneti hassas bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz projelerde sürdürülebilirliği ön plana alıyoruz. Yapılan projelerin işletme giderlerinin hesap edilmesi gerek, gerekliliğinin hesap edilmesi lazım, lokasyonunun doğru belirlenmesi lazım. Bunların hepsi incelenerek bunlar yapılıyor. Allah’a şükür, böyle büyük bir ailenin, siyasi olarak da AK Parti mensubu olarak burada bu farklı görüşü, farklı bakışı ortaya koyan bir camianın içerisinden gelmenin gururunu yaşıyoruz. Ben tekrar vekilimizin şahsında tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.

