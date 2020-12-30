Polisler kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 1 araçtan 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiriliken, 2 işyerine yapılan operasyon sonucu ise çok sayıda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenildiği 1 araçtan 600 paket gümrük kaçağı sigara, 2 işyerinden 186 şişe gümrük kaçağı alkol ile 13 pet şişe dökme içki ve 2 şahıstan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, ayrıca çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan 4 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.