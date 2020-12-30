Minik GKV’liler dilek kartı hazırlayıp kurabiye yaptı

2020 yılının son gününde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri dileklerini yeni yıl kartlarına yazarak 2021 yılıyla ilgili beklentilerini resmettiler. Kolları sıvayıp mutfağa da giren minikler öğretmenleriyle birlikte yeni yıl kurabiyesi yaptı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, yeni yıl dileklerini anlattıkları ve yeni yıldan beklentilerini resmettikleri dilek kartlarını okul sergi salonunda sergilediler. Değer taraftan öğretmenleri eşliğinde katıldıkları mutfak atölyesinde kolları sıvayarak sevdikleri yeni yıl kurabiyeleri hazırladılar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de etkisini yoğun bir şekilde gösteren pandemi sürecinin 2021 yılında sona ermesini dilediklerini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt yıl sonu etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Covid19 tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı GKV anaokulunda öğrencilerin 2021 yılıyla ilgili dilek ve temennilerini hazırladıkları yeni yıl kartlarında betimlediklerini ifade eden Bozkurt yapılan çalışmaların okul fuayesinde sergilendiğini sözlerine ekledi. Yeni yıl için mutfağa da giren minik öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yeni yıl kurabiyesi hazırladıklarını ve bunları kendi elleriyle paketleyerek anne ve babalarına hediye etmek üzere evlerine götürdüklerini de belirtti. Normal eğitime dönmek için gün saydıklarını da ifade eden Bozkurt ülke olarak bu zorlu süreçten ancak kurallara uyularak kurtula bilineceğini belirterek herkesi kurallara uymaya davet etti.

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