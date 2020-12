ANKA’dan yeni yıl kutlaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında çok zor bir yılı geride kalacağını belirterek, "Umutla yeni bir yıla daha giriyoruz" dedi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali ihsan Sofuoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Sofuoğlu, mesajında, "2020 yılı hem ülkemiz hem dünya için zor bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçoğumuz sevdiklerimizi kaybedip, tarifsiz acılar yaşadık. Karantina ve sağlık tedbirleri nedeniyle birbirimizden uzak, bir araya gelemediğimiz bir yıl geçirmenin üzüntüsünü yaşadık. Sağlığın her şeyden önce geldiğini bu yıl çok iyi anladık. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az etki ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için hekimler ve tüm sağlık çalışanları büyük bir mücadele sergiledi. Bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının da büyük tehlike altında olduğunu bilerek gerçekleştiren sağlık çalışanları uzun süre sevdiklerinden de uzakta kaldı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak biz de, bu pandemi sürecinde en ön saflarda yer alarak, birçok hastayı sağlıklı bir şekilde aileleri ile buluşturmanın sevincini yaşadık. Gece gündüz demeden fedakarca, büyük özveri ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her yeni yıl umuttur. Umutla yeni bir yıla daha giriyoruz. Geride bıraktığımız yılda yaşadığımız acının, gözyaşının bir daha yaşanmaması, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yeni yılla birlikte son bulmasını temenni ediyorum. Halkımızın sağlığı için ANKA Hastanesi olarak 7/24 görevimizin başında olmaya devam edeceğimizi belirterek, herkese başta sağlık olmak üzere mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

