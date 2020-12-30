Gaziantep’te huzur operasyonu: 138 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları çalışmalarla toplamda 110 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 138 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 50 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şahsa hırsızlık suçundan ve 66 aranan şahsın yakalayarak toplamda 138 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 4 kilo 186 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, yüksek miktarda sahte ve kaçak alkol ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 218 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 61 adet fişek, çalıntı 1 araç, 1 bisiklet, çalıntı 10 telefon, 1 oto teyibi,1 laptop, 8 adet çalıntı elektronik malzeme, 96 torba kömür, 37 adet kesici alet ele geçirdi.

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