Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kent genelinde sahte içki üretimi ve satışı yapılan 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 174 polisle yapılan baskınlarda 569 litre etil alkol, 281 şişe sahte içki, 82 litre dökme alkol ile 111 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-12-30 14:56:30



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