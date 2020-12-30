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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de 10 bin ton daha yem desteği

İHA

Şahinbey'de 10 bin ton daha yem desteği

Hayvan yetiştiricilerine daha önce 14 bin 0 ton hayvan yemi desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 bin ton daha destekte bulunmak için protokol imzaladı.
Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, fide, zeytin, fıstık fidanı gibi önemli desteklerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricilerine 10 bin ton yem dağıtımı için Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte protokol imzaladı. Dağıtılacak olan 10 bin ton yem ile birlikte Şahinbey Belediyesi hayvan yetiştiricilerine 24 bin ton hayvan yemi desteğinde bulunmuş olacak.
“Vatandaşın refahını arttıran projeler”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin insanın hayatına dokunan projelerinin olduğunu belirterek “Şahinbey Belediyemizin öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında birçok uygulamaya şahit oluyoruz. Özellikle eğitimden sağlığa, tarımdan ticarete, hayatın tüm alanlarına dokunan ve vatandaşın refah seviyesini arttıran projelere imza atıyorlar. Yaklaşık 5 aydır Şahinbey İlçe Kaymakamlığı yapıyorum. Bu süreç içerisinde sadece tarım desteklerinin beşincisini başkanımız sunuyor. 10 bin ton yem desteği protokolü ile hayvan yetiştiricilerine önemli bir destek sağlanmış olacak. Özellikle girdi maliyetlerinin arttığı bu dönemde hayvancılığın gelişmesine yönelik olarak yapılan bu desteği, şehrimiz adına çok değerli görüyorum. Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan’a teşekkür ederim” dedi.
“Desteklerimiz devam edecek”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin her zaman yanında odluklarını belirterek, “Yaptığımız protokolle Şahinbey İlçesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan ve çiftçi kayıt sitemine kayıtlı hayvan yetiştiricilerimize 10 bin ton hayvan yemi desteğinde bulunmuş olacağız. Şahinbey Belediyesi olarak 4 yıldan bu yana hayvan yetiştiricilerine destek veriyoruz. İlk yıl 3 bin 500 ton ikinci yıl yine 3 bin 500 ton ve geçtiğimiz yıl 7 bin ton destekte bulunduk. Bu yılda bu rakamı 10 bin tona çıkararak, hayvan yetiştiricilerimize toplamda 24 bin ton hayvan yemi desteğinde bulunmuş olacağız. Sadece 10 bin tonluk vereceğimiz hayvan yeminin maliyeti 22 milyon 625 bin TL, bunun 11 milyon 312 bin 500 Türk Lirası Şahinbey Belediyemiz tarafından hibe olarak karşılanacak. Kalan kısmını da hayvan yetiştiricilerimiz karşılamış olacak. Bu yıl hayvan yemi fiyatlarında artış oldu ve hayvan yetiştiricilerimizin girdi maliyetleri arttı. Bu anlamda hayvan yetiştiricilerimize vereceğimiz bu destek onları rahatlatmış olacak. Şahinbey Belediyesi olarak desteklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Daha öncede 9 bin 387 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 10 bin ton gübre dağıtımı ve 2 bin 751 adet canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bunun yanı sıra 900 bin adet zeytinfıstık fidanı dağıttık. Meralara 11 adet su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine destek olduk. Köylerimizin bin 125 kilometre arazi yollarını açtık. Çiftçimiz yaz kış demeden çamura batmadan arazisine rahatlıkla ulaşabiliyor. Bundan sonrada 15 milyon adet fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. Çiftçilerimize ve hayvan yetiştiricilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin’e ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
“Yapılan hizmet büyük bir nimet”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan, verilen desteğin hem çiftçiler hem de hayvan yetiştiricileri için önemli olduğunu belirterek “Şahinbey için çok büyük hayır yapılıyor. Bizde bu hayırları gözümüzle görüp, şahit oluyoruz. 10 bin ton ciddi bir rakam. Türkiye’de birçok yerde yapılmayan bir hayır yapılıyor. Yapılan bu hizmet birçok insan için çok büyük bir nimet. Bazı hayvan yetiştiricileri bizlere gelip ‘Şahinbey Belediyesi’nin yem desteği olmasa belki de ben hayvanımı satacaktım’ diyor. Son dönemde yem fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu nedenle hayvancılıkta dönemsel sıkıntılar yaşanıyor. Bakanlık olarak yem bayilerini denetleyip çiftçilerimize destek vererek onların yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak Şahinbey Belediyesi’nin bu desteği Şahinbey’deki çiftçimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi şaha kaldırıyor. Çiftçilerimiz ve şahsım adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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