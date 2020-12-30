Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yakalanıp, gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi F.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında F.H. isimli şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca silahlı terör örgütü DEAŞ´a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan F.H. isimli şüpheli soruşturma işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-12-30 16:31:52



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