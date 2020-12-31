(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tespihlere ilgi arttı Kısıtlama stresi sabır çektiriyor

Korona virüs nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında evlerinde kalan vatandaşlar tespihe yoğun ilgi gösteriyor.

Hafta sonlarını evde geçiren vatandaşlar evde sıkılınca tespihe yöneldi. Hem sabır ve salavat çeken vatandaşlar, Stres atmak ve salavat için tercih edilen tespihler, yüzlerce çeşidiyle her kesimden insana hitap ediyor.

“Tespihe rağbet arttı”

Pandemiden dolayı tespihe rağbetin arttığını ifade eden tespih satıcısı Muhammet İbrahim, "Tespih satışlarımız elhamdülillah çok iyi. Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evde oturan insanlar, stres atmak için tespih satın alıyor. İnsanlar evde kalınca streslerini atmak için tespih alıyorlar. Pandemiden dolayı 23 gün evde kalmak sıkıntı ve stres yapıyor. Bu yüzden de insanlar tespih çekip streslerini atıyorlar. En çok tercih edilen tespih çeşitlerimiz kuka ve sıkma kehribar. Kuka eldeki bakteriyi ve teri aldığı için daha çok tercih ediliyor. Fiyatlarımız eskisine göre biraz yükseldi” diye konuştu.

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