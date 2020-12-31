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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB yeni yıla yepyeni eğitimlerle giriyor

İHA

GAİB yeni yıla yepyeni eğitimlerle giriyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 2021 yılına girerken yepyeni konularla dolu bir eğitim takvimi yayınladı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, “İhracatçılarımızı yakından ilgilendiren eğitim başlıklarıyla yeni yıla güzel bir başlangıç yapıyoruz” dedi.
GAİB’in 2020 yılı eğitimleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Kileci, “Geçtiğimiz yıl, 6’sı yüz yüze 53’ü online olmak üzere toplam 59 seminer düzenlenmiştir. Bu seminerlere toplam 15 bin 648 (29 Aralık öğleden sonraki eğitim) kişi katılmıştır. Söz konusu seminerler; ihracata dair teknik konulardan, mevzuata; satışpazarlamadan, kişisel gelişime, eticaretten ekonomik görünüme kadar birçok farklı konuda işlenmiştir. Diğer yandan, her biri 116 saat süren Dış Ticaret Uzmanlık eğitimleri ile sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırılmıştır. 2’si yüz yüze 6’sı online olarak gerçekleştirilen toplam 8 adet Dış Ticaret Uzmanlık eğitiminden 150’ye yakın mezun verilmiştir. Birliklerimizin dijital dönüşüme ve eticaret trendine verdiği önem dolayısıyla periyodik olarak gerçekleştirilen 150 saatlik 4 adet “Online ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitiminden ise toplam 91 mezun verilmiştir” ifadelerini kullandı.
Ocak ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde Ocak ayı boyunca ‘Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Alternatif İhtilaf Çözüm Yolları’, ‘İhracatta Yeni Kambiyo Rejimi Uygulama Esasları’, ‘Resmi Yazışma Kuralları ve Yazılı İletişim Protokolü’, ‘Lojistik Yönetimi’, ‘Ömer Bağcı İleri Excel’, ‘Veriye Dayalı Karar Verme ve Marka CheckUp’ı, ‘Gümrük Mevzuatı ve Gümrük Operasyonları Esasları’ başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Sağlık içinde geçen verimli bir eğitim yılı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Söz konusu eğitimlerin ilki 5 Ocak 2021 Salı günü başlıyor. İlgililer, Ocak ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/ocak2021egitimtakvimi182.html linkinden alabilecek ve eğitime kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ve sms ile gönderilecek. Herkesin katılabileceği bu eğitim seminerleri hakkında değerlendirme yapmak, gelecek eğitimler hakkında eğitmen ve eğitim konusu önerisinde bulunmak isteyenlerin, her eğitim sonrası gönderilen değerlendirme anketini doldurabilecekleri ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekleri belirtildi.
Gerçekleştirdikleri online dış ticaret eğitimlerinin 2021 yılında da devam edeceğini ifade eden Kileci, “Birliklerimiz tarafından sektöre dış ticaret uzmanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 116 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz önümüzdeki yıl da devam edecek. Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz eğitim programımızı başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizi üye firmalarımız ile buluşturmuştuk. Önümüzdeki süreçte vereceğimiz yeni mezunlarımız için de böyle bir uygulamaya devam edeceğiz. Bölgemizin çalışan kesimlerinde de bu konuda bir eğitim ihtiyacı olduğunu fark ettik ve bu kesimin sektördeki uzmanlıklarını derinleştirmek amacıyla “Çalışanlara Yönelik Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimizi mesai saatleri dışında verilecek şekilde bir eğitim programı çerçevesinde oluşturduk. Başvuru sürecinde olan bu eğitimimiz hakkında detaylı bilgi almak ve başvurmak isteyen ilgililer https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/9donemcalisanlarayoneliksertifikalionlinedisticaretuzmanlikegitiminedavet181.html adresini ziyaret edebilirler. Bir diğer uzun soluklu eğitimimiz olan “Online ETicaret ve Eihracat Uzmanlık Eğitimimizin 8. Dönemi ise şuanda devam ediyor. Yine çalışan kesim için mesai saatleri dışında da düzenlediğimiz 9. Dönem “Online ETicaret ve Eihracat Uzmanlık Eğitimimiz 4 Ocak 2021 tarihinde başlıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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