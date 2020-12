GTO Meclis Başkanı Teymur: "Dijitalleşme zorunluluk oldu"

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2018 ve 2019 yıllarında ekonomik açıdan sınandıklarını fakat 2020 yılında ekonominin yanı sıra sağlık açısından da tüm dünyanın sınandığını vurgulayan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya çok zor bir yıl geçirdi. Kimimiz hastalandık, kimimiz yakınlarımızı kaybettik. Kısacası 100 yılda bir yaşanacak çok zor bir yıl geçirdik. İnşallah 2020 yılının sona ermesiyle de yaşadığımız zorlukları geride bırakırız. Ülkemizde aşılama başlayana kadar ve vaka sayıları azalana kadar bu sıkıntıların biraz daha devam edeceği maalesef aşikâr” dedi.

İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için dijitalleşmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Teymur, “Hepimiz yeni dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyoruz, Bu dönem hepimizi online yaşamaya itti. Gelecekte bu zaten öngörülüyordu ancak pandemi bunu hızlandırdı ve öne aldı. Şimdi hepimiz işletmelerimizi yeni düzene göre revize etmeliyiz. Perakendeciler olarak her ne kadar online alışverişi sevmesek de ayakta kalmak için, işletmelerimizin devamı için dijitalleşmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

2. Gaziantep Alışveriş Günlerini düzenlediklerini belirten Teymur, “Bilindiği üzere bu yıl, geçen yıl oluşturduğumuz farkındalığın devam etmesi ve geleneksel hale gelmesi için 2. Gaziantep Alışveriş Günleri’ni düzenledik. Verdikleri destek için Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım’a, Yönetim Kurulumuza, düzenleme grubumuzun kıymetli üyelerine, destek olan meslek komite üyelerimize, personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılının ekim ayında bu etkinliği şenlik havasında daha verimli ve coşkulu şekilde gerçekleştirir, şehir ekonomisine katkı sağlarız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in ekonomik verilerine de değinerek, yılı büyük ihtimalle 8 milyar dolar sınırında kapatacaklarını ve OcakKasım döneminde 2,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiklerini söyledi.

Dış ticaret için Birleşik Krallık ile imzalan Serbest Ticaret Anlaşması çok önemli olduğuna değinen Yıldırım, “Umut ediyoruz ki bu anlaşma İngiltere ile olan dış ticaretimize olumlu yansıyacak, ihracatımızın 2021 yılında daha iyi seviyelere gelmesine katkı sağlayacaktır. Odamıza yapılan üye kaydına değinmek istiyorum. Açılan firma sayısına baktığımızda yıllık ortalama 2.500 firma kaydı olurdu Odamıza. Dün itibarıyla ticaret sicili kayıtlarına göre 2020 yılında Kurulan Firma Sayısı 3 bin 226. Kapanan firma sayısı ise 815. Toplam üye sayımız da 28 bini buldu. GTO ailesi giderek büyüyor. Her zaman söylüyoruz biz çok büyük bir aileyiz. Ve biz Gaziantepliler ne olursa olsun üretmeye, çalışmaya devam ederiz” dedi.

Türkiye’nin her köşesinde esnafın zor durumda olduğuna kaydeden Yıldırım, “En fazla ihracat yapan 5. kent olan Gaziantep’te de, tarım cenneti Çukurova’da da, Türkiye’nin en mutlu kenti Sinop’ta da derdimiz ortak. Esnaf zor durumda, destekler yetersiz. Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere yönelik destek paketi açıklandı. Maalesef kapsayıcılığının yeterli olmadığını düşünüyorum. Şahıs şirketlerini kapsıyor ama bakanlıkça belirlenen 133 Nace koduna dâhil olan şirketler. Bizim talebimiz, tüm sektörleri kapsayan bir destek paketinin devreye alınması. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre bir düzenleme yapılması yönünde” ifadelerine yer verdi.

Krediye en fazla ihtiyaç duyulan dönemde olduklarını da vurgulayan Başkan Yıldırım, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için sicil affının şart olduğunu ve bu affın tüm geçmişi kapsamasıyla finans sektörü ile reel sektör arasında temiz bir sayfa açılması gerektiğini belirtti.

2021 yılı gerçekten zor olacak

Zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ve kolay bir yıla da merhaba demeyeceklerini söyleyen Yıldırım, “2021 yılı ekonomik olarak gerçekten zor olacak. Çabamız, karar vericilerden isteğimiz, söylemlerimiz, çözüm önerilerimiz ve tespitlerimizin hepsi zor geçeceğini bildiğimiz 2021 ekonomisinin rahatlayabilmesi için. Minimum zararla toparlanmayı sağlayabilmek için. 2021 yılında Türkiye olarak baş etmeye çalıştığımız şey sadece sınırlarımız içerisinde olmayacak. Dış politika da çetin geçeceğe benziyor. ABD yaptırımları, AB yaptırımlarının ihtimali, Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz gerilimleri de dış politika gündemini meşgul edeceğe benziyor. Kolay bir yıla merhaba demiyoruz. Tek dileğimiz 2020’yi her şeyiyle geride bırakmak; sağlık, huzur, mutluluk, refah ve başarıyla dolu bir yıl yaşamak. Biz her zorluğa rağmen bunun böyle olabilmesi için canla başla mücadele edeceğiz. Zorlukları bilerek, mücadele yöntemlerimizi geliştirecek ve üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

